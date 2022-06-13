عبد المنعم قتيلو: خطة لتدشين أكبر مركز لبحوث منتجات الألبان في العالم

كشف المهندس عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان فى الغرفة التجارية بدمياط أن شعبة الألبان فى الغرفة التجارية بدمياط وأكاديمية البحث العملى تبحثان حاليا تدشين أكبر مركز أبحاث فى العالم لبحوث منتجات الألبان والجبنة فى محافظة دمياط.

ورجح – فى تصريحات لـ «المال» – أن تبلغ تكلفة هذا المركز المبدئية حوالى 50 مليون جنيه.

ويختص مركز بحوث منتجات الألبان والجبنة فى دمياط ، الجارى دراسة إنشائه، بإجراء البحوث المختلفة وتقديم جميع الخدمات للمجتمع الصناعى بدمياط للتغلب على جميع تحديات صناعات الألبان.

وأشار «قتيلو» إلى أن هذا المركز سيُعد الأول من نوعه فى مصر، كما أنه سيساعد فى عملية تصنيع الألبان والجبنة طبقا لأحدث التقنيات.

وقال إن مفهوم الشراكة بين الصناعة والبحث العلمى الذى تمت مناقشته داخل مؤتمر تطوير صناعة الألبان فى مصر والذى عقد فى جامعة دمياط منذ أيام ، استغرق العمل طوال الـ6 شهور الماضية، وتم عمل حصر لجميع مشكلات الصناعة فى مصر من خلال إنشاء أول مجموعة عمل تخص المشروعات البحثية فقط.

وأوضح أن المشروعات البحثية التى قامت اللجنة بإعدادها تضم 6 محاور عمل، وتحتوى على أكثر من 25 مشكلة تواجه صناعة الأجبان بداية من عملية التصنيع والجمع والتسويق.

ولفت إلى أنه تم تدشين التحالف بين غرفة الصناعات الغذائية وغرفة الألبان وأكاديمية البحث العلمى بعد حصر جميع هذه المشكلات بين وزارة الصناعة والبحث العلمى، بناء على توجيهات القيادة السياسية، من أجل توطين الصناعة ،طبقا لرؤية مصر 2030.

ويشهد حجم إنتاج الأجبان فى مصر زيادة مطردة بنسبة قفزت إلى حوالى %35 بعد أن كانت %15 منذ أعوام، وتستهلك مصر 70 ألف طن سنويًّا من الجبن الرومى، جميعها إنتاج معامل بلدية.

وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة وتطوير قطاع الألبان بدءا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

وتابع «قتيلو» إن هذا التحالف يمثل بداية الطريق لتوطين صناعة الجبن فى مصر، لافتا إلى أنه يتم التنسيق بين الجهات البحثية وشعبة الألبان بالغرفة التجارية فى دمياط لتحويل مشكلات الصناعة إلى أبحاث ، لتتصدر مصر الدول المصنعة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات منتصف ديسمبر الماضى، بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعى وإتاحة كل التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، بالمشاركة فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية فى جميع المجالات.

وشهدت جامعة دمياط الأسبوع الماضى ، فعاليات المنتدى الأول من نوعه بالجامعات المصرية تحت عنوان: «أهم التحديات التى تواجه قطاع الألبان فى مصر ومناقشة الحلول بغرض ربط الصناعة بالبحث العلمى» بالتعاون مع أعضاء الغرفة التجارية وأعضاء مركز تحديث الصناعة وأعضاء النشاط الصناعى، وغرفة الصناعات الغذائية، وشعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط.