اقتصاد وأسواق

عبد المعطي: افتتاح الفرع الإقليمي لـ حماية المستهلك في بورسعيد

خدمة تلقي الشكاوى من المستهلكين ستتم باللغتين العربية والإنجليزية وذلك لخدمة المواطنين والسائحين على حد سواء.
محمد مجدي 12:09 م, الخميس, 30 يناير 20 12:09 م, الخميس, 30 يناير 20

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قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم اليوم افتتاح الفرع الإقليمي في محافظة بورسعيد إضافة إلى إطلاق سيارة الضبطية القضائية في المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين.

وأضاف عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد أن خدمة تلقي الشكاوى من المستهلكين ستتم باللغتين العربية والإنجليزية وذلك لخدمة المواطنين والسائحين على حد سواء.

ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إن محافظة بورسعيد تعد نموذجًا للتنمية الشاملة المتكاملة سواء من خلال توفير بنية أساسية قوية، ورفع كفاءة للمرافق، وخدمات متكاملة لكل الفئات من خلال توفير مناطق صناعية وتجارية وترفيهية، مع الاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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