عبد المحسن سلامة: قانون يضمن انضمام الصحفيين الإلكترونيين للنقابة

أحمد الدسوقى: قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه يجرى الآن تجهيز قانون يضمن انضمام الصحفيين الالكترونيين للنقابة. ورفض سلامة خلال لقائه ببرنامج المواجهة، على قناة سى بى سى اكسترا ، مزايدة بعض الاعضاء على زيارة وزيرة الداخلية للنقابة،…

أحمد الدسوقى:



قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه يجرى الآن تجهيز قانون يضمن انضمام الصحفيين الالكترونيين للنقابة.

ورفض سلامة خلال لقائه ببرنامج المواجهة، على قناة سى بى سى اكسترا ، مزايدة بعض الاعضاء على زيارة وزيرة الداخلية للنقابة، مؤكدا انه طلب من وزير الداخلية مساعدة الصحفيين فى أداء عملهم.

وطالب الحكومة بمشروع قانون لاسقاط المديونية على الجرائد القومية، لافتا الى انه يوجد اى صحفى محبوس على ذمة قضايا نشر.

وكانت حالة من الغضب والرفض قد انتابت الجماعة الصحفية بعد أن وجه نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، الدعوة إلى وزير الداخلية لزيارة نقابة الصحفيين بهدف توطيد العلاقة بين الوزارة والنقابة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على مصلحة الوطن، خلال لقاء الوزير بمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، لبحث تطورات المشهد العام وسبل التعاون بين وزارة الداخلية والهيئات الإعلامية والصحفية ونقابة الصحفيين.