عبد المحسن سلامة: خطة لطرح 25% من أسهم الأهرام في البورصة

أحمد عاشور:كشف عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن خطة إعادة هيكلة مؤسسة الأهرام تتضمن طرح 25% من أسهم المؤسسة في البورصة بما يساهم في توفير موارد مالية ضخمة تسدد ديون المؤسسة والنهوض بها بعيدا عن تحميل الموازنة العامة للدولة.جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام 2025 بحضور

أحمد عاشور:

كشف عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن خطة إعادة هيكلة مؤسسة الأهرام تتضمن طرح 25% من أسهم المؤسسة في البورصة بما يساهم في توفير موارد مالية ضخمة تسدد ديون المؤسسة والنهوض بها بعيدا عن تحميل الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام 2025 بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد القيادات الصحفية.

وأضاف سلامة أن القيمة السوقية للمؤسسة حاليا تصل إلي 100 مليار جنيه علي أقل تقدير وبالتالي طرح 25% ستوفر نحو 25 مليار جنيه.

واستعرض سلامة المعوقات التي تواجه الأهرام من بينها تراكم مديونيات بقيمة 1،6 مليار جنيه مضيفا أنه يوجد خطة للتخلص من 80% من العجز بحلول 2020.