عبد الله خالد رئيسا لمجلس إدارة شركة المهندس للتأمين

وافق مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين ، في اجتماعه اليوم الأربعاء ، علي إعادة تشكيل المجلس وضم التشكيل الجديد ، كلًا من ، عبد الله خالد عبد الله ، رئيسًا للمجلس غير تنفيذي ، ممثلا عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي ” تكنولويس” ، وخالد عبد الصادق ، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبا تنفيذي ، من ذوي الخبرة.

خالد عبد الصادق نائبا لرئيس مجلس الإدارة

وتضم قائمة الأعضاء كلًا من ، محمد رأفت عبد الحميد ، ومحمد خالد عبد الله ، ممثلين عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي ” تكنولويس” ، بالاضافة الي أحمد بغدادي ، ونزهي غليوم ، وهاني عزام ، ممثلين عن الشركة القابضة المصرية الكويتية.

كما ضم التشكيل الجديد ، المهندسة غادة مصطفي لبيب ، ممثلا عن صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين ، والمهندس ياسر حسن عبد الله ، ممثلا عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس ، علاو ة علي مؤمن مختار ونهال سامي ، عضوان مستقلان.

في سياق متصل ، وافق مجلس إدارة المهندس للتأمين علي إعادة تشكيل اللجان ، والتي تتكون من خمس لجان ، هي المراجعة والاستثمار والحوكمة ، بالاضافة الي لجان الترشيحات ، والمخاطر.

معروف أن شركة المهندس للتأمين هي من أوائل الشركات العاملة فى مجال التأمين داخل السوق المصرية ، وهي خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 ومسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم 6 لسنه 1980 .