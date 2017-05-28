عبد الله الثاني يعزي السيسي هاتفيا في ضحايا حادث المنيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي أعرب خلاله عن خالص تعازيه لمصر، حكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس الذي شهدته محافظة المنيا أول أمس، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد ملك الأردن خلال الاتصال وقوف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب مصر، وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الغاشم الذي لا يعرف ديناً ولا وطناً.

من جهته، أعرب السيسي عن تقديره وامتنانه لحرص الملك عبد الله الثاني على تقديم التعازي في ضحايا حادث المنيا الإرهابي، مثمناً تضامن الأردن مع مصر، بما يعكس قوة وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية وما تتميز به من روابط تاريخية وثيقة.

وشدد الرئيس على عزم مصر على مواصلة جهودها الدؤوبة للتصدي للإرهاب، مؤكداً أن الحادث الأخير جاء ليزيد المصريين إصراراً على الاستمرار في تلك المسيرة والتمسك بوحدتهم وتكاتفهم الوطني.