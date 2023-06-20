عبد الله الإيباري : وقعنا 9 اتفاقيات إطارية بمشاريع الهيدروجين الأخضر بقيمة 83 مليار دولار

قال عبد الله الإيباري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، إنه تم توقيع حوالي ٩ اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر مع عدد من المستثمرين بقيمة ٨٣ مليار دولار.

ولفت إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يعد من أفضل القطاعات الجاذبة على المدى الطويل للاستثمار في السوق المحلية، موضحًا أن مصر تعتبر ثاني أكبر دول العالم لديها فرص من الاستثمارات الخضراء.

وأوضح خلال مؤتمر القمة السنوية السابعة لأسواق المال، أن صندوق مصر السيادي وقع حوالي ٢٣ مذكرة تفاهم في هذا المجال بشكل عام من بينها الـ ٩ سالفة الذكر، معتبرًا أيضًا أن تموين السفن واحدًا من القطاعات الجاذبة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الجاذبة على المدى القصير، أوضح أنها تنحصر في العاملة بالمجال الصناعي للاستفادة من الكثافة السكانية والعمالة المصرية، خاصة إذ كان بها شق تصديري وأيضًا معدلات نمو مرتفعة.