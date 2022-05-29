عبد الله الإبياري : صندوق الطروحات يبدأ فحص بعض الشركات تمهيدًا للقيد في البورصة

قال عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، إن صندوق الطروحات التابع بدأ في فحص مجموعة من الكيانات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمهيدا لطرح جزء من أسمهمها في البورصة المصرية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت لعام 2022 والذي تعقدهُ جريدة “المال” اليوم، أن الصندوق يجري العديد من المباحث مع مستمرين خارجين لعرض خطط الشركات.

ولفت إلى أن الدور الأساسي للصندوق يتمثل في تمهيد الشركة لعملية الطرح ومحاولة جذب رؤوس الأموال لها.

جاء ذلك خلال مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» الذى تنظمه شركة «المال جى تى» بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: “نمــو يتحــدى المخاطـــر” ليناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا.

كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالي غير المصرفي في الحفاظ على عوائده وجاذبيته فى ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير في معدلات التضخم.