عبد الله الإبياري: طرح شركتي «صافي» و«الوطنية للبترول» بالبورصة المصرية قبل نهاية 2022

قال عبد الله الايباري رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، إنه جاري العمل على إعداد وتجهيز عدد من الشركات تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية.

وأضاف الإيباري، أنه من ضمن تلك الشركات شركتي صافي والوطنية للبترول، ومن المقرر طرحهما في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري 2022.

ولفت إلى أنه جاري العمل على الهيكلة القانونية والإدارية في تلك الشركات، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن نسب الطرح الخاصة بهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» الذي تنظمه شركة «المال جي تي»، بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر» ليناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية العنيفة، التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيًا.

ويركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفي في الحفاظ على عوائده وجاذبيته، في ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير بمعدلات التضخم.