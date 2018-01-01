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عبد اللطيف جميل تستقبل العام الجديد بزيادة أسعار فورد فوكاس

أحمد عوض:استقبلت شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" - وكيل فورد، العام الجديد بزيادة أسعار طرازات فورد فوكاس 2018  بمقدار يتراوح ما بين 5 و10 بمختلف الفئات مقارنى بأسعارها العام الماضى.وطبقاً لمسؤلى مبيعات اتو جميل فأن أسعار فورد فوكاس فئة الـ"A/T Trend" ارتفعت الى 344 ألف جنيه بدلاً من 339
2:39 م, الأثنين, 1 يناير 18 2:39 م, الأثنين, 1 يناير 18

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أحمد عوض:

استقبلت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” – وكيل فورد، العام الجديد بزيادة أسعار طرازات فورد فوكاس 2018  بمقدار يتراوح ما بين 5 و10 بمختلف الفئات مقارنى بأسعارها العام الماضى.

وطبقاً لمسؤلى مبيعات اتو جميل فأن أسعار فورد فوكاس فئة الـ”A/T Trend” ارتفعت الى 344 ألف جنيه بدلاً من 339 ألف، كما وصلت أسعار الفئة الثانية “A/T Sport” إلى 384 ألف مقابل 374، وصعدت أسعار الفئة الثالثة من فورد فوكاس “A/T Titanim” إلى 429 ألف مقارنة بـ 424 ألف خلال نوفمبر الماضي.

واستقرت “أوتو جميل” على أسعار طرازات “جراند سى ماكس، وفيوجن، وفيستا، وكوجا” – دون أي تغيير، لتتراوح أسعار جراند سى ماكس ما بين 399 و510 ألف لمختلف الفئات.

وتقدر أسعار فورد فيوجن فئة “A/T Trend” بـ 480 ألف، وقيمة 550 ألف فئة الـ”A/T Sport”، كما تبلغ فئة الـ”A/T Titanim” نحو 625 ألف، وسجلت أسعار فورد فيستا نحو 225 ألف جنيه.

يوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد خلال نهاية ديسمبر:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار نوفمبر 2017

أسعار يناير2018

مقدار التغير

فورد

فوكاس

A/T Trend

339

334

5

A/T Sport

374

384

10

A/T Titanim

424

429

5

جراند سي ماكس

A/T Base 7 Seats

399

399

A/T F/O 7 Seats

339

339

A/T H/L 7 Seats

510

510

فيوجن

A/T Trend

480

480

A/T Sport

550

550

A/T Titanim

625

625

فيستا

M/T

225

225

كوجا

A/T Trend

535

535

A/T Sport

599

599

A/T Titanim

664

664

        إعداد – المال                                              القيمة: بالألف جنيه

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