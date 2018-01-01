عبد اللطيف جميل تستقبل العام الجديد بزيادة أسعار فورد فوكاس

أحمد عوض:استقبلت شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" - وكيل فورد، العام الجديد بزيادة أسعار طرازات فورد فوكاس 2018 بمقدار يتراوح ما بين 5 و10 بمختلف الفئات مقارنى بأسعارها العام الماضى.وطبقاً لمسؤلى مبيعات اتو جميل فأن أسعار فورد فوكاس فئة الـ"A/T Trend" ارتفعت الى 344 ألف جنيه بدلاً من 339

أحمد عوض:

استقبلت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” – وكيل فورد، العام الجديد بزيادة أسعار طرازات فورد فوكاس 2018 بمقدار يتراوح ما بين 5 و10 بمختلف الفئات مقارنى بأسعارها العام الماضى.

وطبقاً لمسؤلى مبيعات اتو جميل فأن أسعار فورد فوكاس فئة الـ”A/T Trend” ارتفعت الى 344 ألف جنيه بدلاً من 339 ألف، كما وصلت أسعار الفئة الثانية “A/T Sport” إلى 384 ألف مقابل 374، وصعدت أسعار الفئة الثالثة من فورد فوكاس “A/T Titanim” إلى 429 ألف مقارنة بـ 424 ألف خلال نوفمبر الماضي.

واستقرت “أوتو جميل” على أسعار طرازات “جراند سى ماكس، وفيوجن، وفيستا، وكوجا” – دون أي تغيير، لتتراوح أسعار جراند سى ماكس ما بين 399 و510 ألف لمختلف الفئات.

وتقدر أسعار فورد فيوجن فئة “A/T Trend” بـ 480 ألف، وقيمة 550 ألف فئة الـ”A/T Sport”، كما تبلغ فئة الـ”A/T Titanim” نحو 625 ألف، وسجلت أسعار فورد فيستا نحو 225 ألف جنيه.

يوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد خلال نهاية ديسمبر:



العلامة الطراز الفئة أسعار نوفمبر 2017 أسعار يناير2018 مقدار التغير فورد فوكاس A/T Trend 339 334 5 A/T Sport 374 384 10 A/T Titanim 424 429 5 جراند سي ماكس A/T Base 7 Seats 399 399 – A/T F/O 7 Seats 339 339 – A/T H/L 7 Seats 510 510 – فيوجن A/T Trend 480 480 – A/T Sport 550 550 – A/T Titanim 625 625 – فيستا M/T 225 225 – كوجا A/T Trend 535 535 – A/T Sport 599 599 – A/T Titanim 664 664 –

إعداد – المال القيمة: بالألف جنيه