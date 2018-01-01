عبد اللطيف جميل تستقبل العام الجديد بزيادة أسعار فورد فوكاس

أحمد عوض:
استقبلت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” – وكيل فورد، العام الجديد بزيادة أسعار طرازات فورد فوكاس 2018 بمقدار يتراوح ما بين 5 و10 بمختلف الفئات مقارنى بأسعارها العام الماضى.
وطبقاً لمسؤلى مبيعات اتو جميل فأن أسعار فورد فوكاس فئة الـ”A/T Trend” ارتفعت الى 344 ألف جنيه بدلاً من 339 ألف، كما وصلت أسعار الفئة الثانية “A/T Sport” إلى 384 ألف مقابل 374، وصعدت أسعار الفئة الثالثة من فورد فوكاس “A/T Titanim” إلى 429 ألف مقارنة بـ 424 ألف خلال نوفمبر الماضي.
واستقرت “أوتو جميل” على أسعار طرازات “جراند سى ماكس، وفيوجن، وفيستا، وكوجا” – دون أي تغيير، لتتراوح أسعار جراند سى ماكس ما بين 399 و510 ألف لمختلف الفئات.
وتقدر أسعار فورد فيوجن فئة “A/T Trend” بـ 480 ألف، وقيمة 550 ألف فئة الـ”A/T Sport”، كما تبلغ فئة الـ”A/T Titanim” نحو 625 ألف، وسجلت أسعار فورد فيستا نحو 225 ألف جنيه.
يوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد خلال نهاية ديسمبر:
العلامة
الطراز
الفئة
أسعار نوفمبر 2017
أسعار يناير2018
مقدار التغير
فورد
فوكاس
A/T Trend
339
334
5
A/T Sport
374
384
10
A/T Titanim
424
429
5
جراند سي ماكس
A/T Base 7 Seats
399
399
–
A/T F/O 7 Seats
339
339
–
A/T H/L 7 Seats
510
510
–
فيوجن
A/T Trend
480
480
–
A/T Sport
550
550
–
A/T Titanim
625
625
–
فيستا
M/T
225
225
–
كوجا
A/T Trend
535
535
–
A/T Sport
599
599
–
A/T Titanim
664
664
–
إعداد – المال