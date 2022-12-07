«عبد اللطيف جميل» تتفاوض مع عدد من البنوك للحصول على تسهيلات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 2023

تتفاوض شركة عبد اللطيف جميل مع عدد من البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام المقبل.

قال محمد الجزار، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة عبد اللطيف جميل، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن شركته تستهدف الحصول على هذا القرض من أجل تمويل توسعاتها فى السوق المحلية.

واستحوذت عبد اللطيف جميل، على حصة تتعدى %3 من إجمالى نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر، خلال النصف الأول من عام 2022.

وأعلن «الجزار»، فى تصريحات سابقة لـ «المال»، أن حجم محفظة تمويل شركة “عبد اللطيف جميل” بلغ 1.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، لافتًا إلى أنها تتعامل بالفعل مع عدد من البنوك المحلية والإقليمية.

وأكد أن عبد اللطيف جميل، ضخت تمويلات وقروضًا بقيمة 295 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتستهدف الشركة الوصول بإجمالى المحفظة إلى 5.5 مليار جنيه خلال عام 2025، وتركز على تمويل كلٍ من: السلع المعمرة والإلكترونية، والخدمات الصحية غير الخاضعة للتأمين الصحى، والمصروفات الدراسية (جامعات ومدراس) والكورسات التعليمية، وتقسيط خدمات التأمين، بخلاف نشاطها الرئيسى “تمويل السيارات”، والتشطيبات والديكورات وشراء الأثاث المنزلي.

وتعمل شركة عبد اللطيف جميل للتمويل فى السوق المصرية منذ عام 1999، ولديها فروع فى أكثر من 40 دولة بما فى ذلك السعودية ومصر وتركيا.

وتقدم الشركة حلولًا تمويلية للسيارات، والمنتجات الاستهلاكية، والمعدات التجارية، والعقارات من خلال مجموعة كبيرة من الشروط المرنة والتكلفة الميسرة.