عبد اللاه يطالب بتخفيض رسوم الخدمات للشركات بالعاصمة الإدارية

المال - خاص: طالب المهندس داكر عبد اللاه، الأمين العام المساعد بحزب "حماة الوطن" , مجلس الوزراء بخلق آلية جديدة لجذب الشركات والمؤسسات التجارية بمختلف أحجامها لنقل مقارها إلى العاصمة الإدارية ومدن المجتمعات الجديدة، لتخفيف الزحام والتكدس عن القاهرة الكبرى وضمان سرعة تنمية تلك المدن ونقل الكتل

المال – خاص:

طالب المهندس داكر عبد اللاه، الأمين العام المساعد بحزب “حماة الوطن” , مجلس الوزراء بخلق آلية جديدة لجذب الشركات والمؤسسات التجارية بمختلف أحجامها لنقل مقارها إلى العاصمة الإدارية ومدن المجتمعات الجديدة، لتخفيف الزحام والتكدس عن القاهرة الكبرى وضمان سرعة تنمية تلك المدن ونقل الكتل السكانية إليها .

وأشار إلى أن الفترة الحالية، ومع رغبة الدولة فى تنمية المجتمعات الجديدة وإنشاء المزيد منها لاستيعاب الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية، تتطلب تبنى أفكار خارج الصندوق لتحقيق ذلك، ومنها إمكانية منح تحفيزات تتمثل فى خفض مختلف الرسوم التى تتحملها الشركات مقابل الخدمات حال تأسيس المقار فى العاصمة الإدارية أو المدن الجديدة بالمقارنة بالرسوم المحددة حال استمرار المقار أو التوسع فى القاهرة الكبرى .

وأوضح أن عدد الشركات المقيدة بالسجل التجارى يتجاوز 4 ملايين و800 ألف شركة وأن خفض الرسوم سيسهم فى تحفيز عدد كبير منها، على التوسع بالمدن الجديدة وضمان سرعة التنمية مع تفضيل العمالة والموظفين بالشركات الحصول على وحدات سكنية بتلك المدن، بما يحقق العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتستهدفة .

ولفت إلى أن الفترة الحالية وماتشهده من استقرار على المستوى الاقتصادى، ستدفع العديد من الشركات ورءوس الأموال المحلية والأجنبية نحو التوسع بما يتطلب البحث عن آليات لجذب تلك الشركات للتوسع بالمدن الجديدة والعمل على إحيائها .

وأشار إلى أن تخفيف التكدس والازدحام عن القاهرة الكبرى يسهم فى تحقيق مخطط الدولة سريعا فى إحياء تراث العاصمة القديمة، والذى تم البدء فى تنفيذه من خلال تأسيس مقار للمبانى الحكومية والوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما لابد من تخفيف تواجد الشركات الحكومية والقطاع الخاص بالمدن القديمة أيضاً لتحقيق التكامل المطلوب.