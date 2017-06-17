عبد اللاه يطالب باستفتاء عام على اتفاقية تيران وصنافير

المال-خاص:طالب المهندس داكر عبد اللاه السياسي المعروف بدعوة المواطنين للاستفتاء العام على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والتى تتضمن نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة عقب موافقة واقرار البرلمان المصرى على الاتفاقية. وأشار الى ان الاستفتاء يأتى تطبيقاً للمادة 151 م

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