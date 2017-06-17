عبد اللاه يطالب باستفتاء عام على اتفاقية تيران وصنافير
المال-خاص:طالب المهندس داكر عبد اللاه السياسي المعروف بدعوة المواطنين للاستفتاء العام على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والتى تتضمن نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة عقب موافقة واقرار البرلمان المصرى على الاتفاقية. وأشار الى ان الاستفتاء يأتى تطبيقاً للمادة 151 م
المال-خاص:
طالب المهندس داكر عبد اللاه السياسي المعروف بدعوة المواطنين للاستفتاء العام على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والتى تتضمن نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة عقب موافقة واقرار البرلمان المصرى على الاتفاقية.
وأشار الى ان الاستفتاء يأتى تطبيقاً للمادة 151 من الدستور المصري والتى تنص على أن ” يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة . “
واشار الى ان تطبيق الدستور يضمن الشرعية ويتيح للمواطنين ابداء اراؤهم عقب قرار البرلمان مؤكداً ان القيادة السياسية فى السنوات الماضية نجحت فى ارساء مناخاً من الديموقراطية وحرية ابداء الاراء والشفافية وظهر ذلك سواء فى الانتخابات الرئاسية او البرلمانية .
وشدد على ضرورة احترام وتطبيق الدستور المصرى مع اشراف الجهات المعنية بدقة على عملية الاستفتاء .
ولفت الى اهمية فتح مجالاً للحوار الشعبى وتفعيل دور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والاعلام فى تعريف المواطنين بالمرجعية التاريخية لجزيرتى تيران وصنافير واتمام عمليات البحث حول تاريخ وتبعية الجزيرتين خاصة وان النسبة الاكبر من الجيل الحالى من الشباب ليس لديهم دراية بتلك الجزر مشيراً الى ان البحث والاستماع والاطلاع على الوثائق التاريخية والنقاشات سيسهم فى مساعدة المواطنين على تكوين عقيدة سليمة بما يتيح ابداء الاراء بموضوعية.