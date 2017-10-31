عبد اللاه يطالب البنوك بإعادة النظر فى شروط تمويل الشركات

المال خاصطالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، القطاع المصرفى بتطبيق سياسات الدولة نحو دعم الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة بقطاع البناء والتشييد وتذليل العقبات التمويلية التى تواجه تلك الشركات خاصة مع ظهور العديد منها الجادة والمؤهلة فى المشاركة



المال خاص

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، القطاع المصرفى بتطبيق سياسات الدولة نحو دعم الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة بقطاع البناء والتشييد وتذليل العقبات التمويلية التى تواجه تلك الشركات خاصة مع ظهور العديد منها الجادة والمؤهلة فى المشاركة بخطة التنمية والتطوير المتبناة من الدولة والحاجة الفعلية الى تلك الشركات فى ظل المشروعات الكبرى المطروحة من الدولة والقطاع الخاص .

واشار الى ان البنوك تشترط لمنح الشركات الصغرى تمويلات مرور 3 ميزانيات عليها اى تأسيسها منذ 3 سنوات وهو مالاينطبق على الشريحة الكبرى بالاضافة الى اهمية تيسير اجراءات الحصول على خطابات ضمان حيث تواجه تلك الشركات عقبات تمويلية متنوعة تعوق تحقيقها النمو المطلوب .

ولفت الى ضرورة اعادة النظر فى تلك الاجراءات وتسهيليها لاتاحة فرص لتلك الشركات فى الدخول فى مشروعات جديدة والنمو سريعا بما يحقق منافع كبرى للقطاعين والدولة لافتا الى ان حل تلك التحديات سيسهم فى دخول شركات جديدة الى القطاع المقاولات وتوظيف الملايين من الايادى العاملة .

واوضح ان توفير السيولة النقدية اهم متطلبات شركات المقاولات فى ظل التزامها بجداول زمنية لتنفيذ المشروعات ومطالبة جهات الاسناد الدائمة للشركات بالاتزام بها بالاضافة الى التغيرات المفاجئة فى اسعار الخامات ومواد البناء والتى تربك حسابات الشركات .

وأكد عبد اللاه على اهمية تنمية الوعى لدى الشركات الصغرى والمبتدئة بالفرص والتيسيرات المتاحة من القطاع المصرفى واللجوء اليه للحصول على تمويلات تسهم فى الاسراع من معدلات تنفيذ المشروعات وتحقيق خططها التوسعية .

وشدد على ان قطاع التشييد هو الاكثر قدرة على تحقيق خطة التنمية الاقتصادية المستهدفة من الدولة سريعا مع تغطية القرارات الائتمانية للقطاع المصرفى حال ازالة جميع التحديات.