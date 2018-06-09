عبد اللاه: مواكبة طموح التعمير مرهون بالقوانين المحفزة للاستثمار

المال خاص:أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء, على ضرورة الإسراع من اصدار القوانين المحفزة لدفع التشييد والبناء وحل التحديات المزمنة التى واجهت القطاع فى السنوات الماضية خاصة مع الطفرة العمرانية الغير مسبوق

المال خاص:

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء, على ضرورة الإسراع من اصدار القوانين المحفزة لدفع التشييد والبناء وحل التحديات المزمنة التى واجهت القطاع فى السنوات الماضية خاصة مع الطفرة العمرانية الغير مسبوقة التى تشهدها الدولة حاليا والتى من المتوقع تناميها فى ضوء سعى القيادة السياسية وطموحها المستمر لرفع معدلات التنمية والاستثمار.

وأشار على هامش حفل السحور السنوى لجمعية رجال الاعمال المصريين ان القطاع استطاع خلال السنوات الماضية اثبات قدرته على تحقيق معدلات التنمية المستهدفة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره الاكثر قدرة على توفير فرص عمل وتوظيف الطاقات البشرية لافتا الى ان الشركات استطاعت تنفيذ المشروعات المطروحة من الدولة فى التوقيت الزمنى المحدد وباعلى جودة.

وأضاف أن أصدار القوانين المحفزة ومنها المناقصات المزايدات الجديد سيسهم فى حل مشكلات مزمنة بقطاع البناء والتشييد خاصة وان القانون بصورته الحالية اصبح غير مواكب مع تغيرات واحتياجات القطاع بما يضر بقطاع كبير من شركات المقاولات كما ينتظر العاملين بالقطاع الزام القانون الجديد لجهات الاسناد باتباع العقد المتوازن للحفاظ على حقوق المقاولين وجهات الاسناد على حد السواء مشيراً الى ان تطبيق ذلك سيسهم فى تحقيق دفعة كبرى للقطاع بما ينعكس على معدلات وجودة تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأشار إلى اهمية اصدار حزمة من القوانين الاخرى المنظمة لنشاط الاستثمار العقارى ومنها قانون البناء الموحد، وما يتضمنه من قانون المخالفات واتحاد الشاغلين وقانون الإيجار القديم لتنظيم القطاع وانهاء حالة الجدل التى نتجت عن غياب تلك القوانين.

وأشاد عبد اللاه بجهود لجنة الإسكان فى مجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود فى السعى نحو الإسراع من إصدار وخروج تلك القوانين وكذلك التواصل المستمر مع العاملين بقطاع التشييد والاستثمار العقارى فى مختلف القضايا للوصول إلى حلول تسهم فى التغلب على المشكلات التى تواجه القطاع والإسراع من تحقيق معدلات التنمية المستهدفة.

