عبد اللاه : منتدى شباب العالم تجربة فريدة

أكد المهندس داكر عبد اللاه , عضو جمعية رجال الأعمال المصريين , على اهتمام الدولة بالشباب وتطبيق خطط متكاملة فى مجالات التكنولوجية و الصناعة والتعليم والرياضة وغيرها، لرفع مهارات الشباب وبناء أجيال قادرة على قيادة الدولة نحو النهوض بمصر وتحقيق أعلى معدلات من النمو فى مختلف المجالات.

وأشار إلى تبنى الدولة سياسات فى السنوات الثلاث الماضية تسعى من خلالها إلى التواصل الدائم مع الشباب وخلق جيل مؤهل لمسئولية العمل السياسى والإدارى فى مختلف المجالات والقطاعات الحكومية.

وشدد على أن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فرصة لتواصل القيادات التنفيذية مع جيل الشباب للتعرف على طموحاته والتحديات المواجهة له ، والعمل على تنمية مهاراته وبناء قدراته وصقل خبرته العملية من خلال مشاركته فى ورش عمل تضم نخبة من كبار المتخصصين فى شتى المجالات، كما يعد أيضا فرصة لتواصل الشباب المصرى مع شباب العالم والتعرف على الثقافات المختلفة والتحديات التى تواجه الدول الأخرى وتجربة كل دولة والدروس المستفادة .



وتابع : ” منتدى شباب العالم تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم فلأول مرة يتم تنظيم حدث توجه فيه الدعوة لكل شباب ورؤساء العالم تحت رعاية رئيس الجمهورية، ليتعرف العالم على التجربة الناجحة لمصر فى كيفية التواصل مع الشباب وتأهيلهم للقيادة بداية من مؤتمر شرم الشيخ الأول والمؤتمرات الشهرية التى تمت بالمحافظات .

وأضاف أن المنتدى سيتناول العديد من القضايا المحلية والدولية، سواء مايتعلق بدور الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة أو قضايا السلام والهجرة وغيرها .



وأكد أن التنوع الشبابى المشارك يخلق فرصة للحوار الجاد وتبادل الخبرات حول مختلف القضايا التى تهم الفئات الشبابية فى العالم، كما سيتم مناقشة قضايا دولية فى حضور الشباب من كل دول العالم بما يرسخ رسالة مصر فى الانشغال بتحديات المنطقة بأكملها، و فرصة للتشاور فى مختلف القضايا خاصة الإرهاب .