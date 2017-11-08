عبد اللاه: مصر من أكبر دول العالم استضافة للاجئين

خاص أكد المهندس داكر عبد اللاه مؤسس جمعية قوتنا فى شبابنا لتنمية المجتمع بالجمالية، أن مصر تعد من أكبر دول العالم فى استضافة اللاجئين من الافارقة والاخوة العرب الذين تمر دولهم باضطرابات سياسية وأمنية.وعلى هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، أوضح أن التجربة

خاص

أكد المهندس داكر عبد اللاه مؤسس جمعية قوتنا فى شبابنا لتنمية المجتمع بالجمالية، أن مصر تعد من أكبر دول العالم فى استضافة اللاجئين من الافارقة والاخوة العرب الذين تمر دولهم باضطرابات سياسية وأمنية.

وعلى هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، أوضح أن التجربة المصرية فى ذلك الصدد اتسمت بمراعاة العديد من المعايير اهمها توفير الحياة الكريمة .

ولفت إلى أن أعداد اللاجئين السوريين فى مصر وفقا لوزارة الخارجية المصرية فى 2016 قدرت باكثر من نصف مليون يتمتعون بحقوق المواطنين فى المسكن والتعليم كما تستضيف مصر لاجئين من 60 دولة أخرى أكثرهم من السودان والصومال .