عبد اللاه : تقوية دور القطاع المصرفى يدعم التكامل الاقتصادى فى أفرقيا

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين, أن السنوات الثلاث الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهدت اهتماماً خاصاً بدعم التكامل الاقتصادى والتبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية وخاصة الدول أعضاء السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ” الكوميسا” والعمل على تحقيق أهداف ذلك التجمع الذى نشأ منذ عام 1994 وانضمت مصر إليه فى 1998 ويضم 19 دولة أفريقية.

وأشار – على هامش حضوره فعاليات المنتدى السنوى لتجمع الكوميسا ” أفريقيا 2017″ المنعقد حاليا فى مدينة شرم الشيخ – إلى أن تبنى القيادة السياسية دعم التعاون والتضافر بين الدول الأفريقية وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التى تتسم بها كل دولة عن الأخرى، سيسهم فى تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية لتلك الدول ورفع ناتجها وتحسين مستوى معيشة أكثر من 600 مليون مواطن بها، لافتا إلى أن تنظيم المنتدى وانعقاده بمصر للعام الثانى على التوالى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يبرز الفكر المستنير للقيادة السياسية فى تلك القضية، ويعد استكمالا للنجاح الذى حققه، منتدى أفريقيا2016 ” والذى شارك به أكثر من 1400 مشارك و6 رؤساء دول .

وأوضح أن تحقيق أهداف المنتدى وزيادة فرص التبادل التجارى بين الدول الأعضاء يتطلب علاج بعض المشكلات المزمنة فى السوق الأفريقية التى تقف عائقاً أمام الاستثمارات بمختلف أنواعها، وأهمها نقص المعلومات المتاحة عن الفرص الاستثمارية والمزايا التجارية بكل دولة، بالإضافة إلى ضعف مستوى شبكات الطرق والمواصلات وعدم توافر منظومة جيدة للنقل البرى والبحرى بما يضعف فرص التبادل التجارى .

ولفت إلى ضرورة تفعيل دور القطاع المصرفى فى اكتشاف القارة السمراء من خلال إنشاء بنك أفريقي لدعم العلاقات والاتفاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، وذلك أسوة بدور بنك الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100 % فى التعاملات بينها أسوة بمصر ودول منها كينيا والسودان، وذلك لتطبيق بنود الاتفاقية بالكامل وتحقيق الهدف الرئيسى منها.

وأشار إلى أهمية وضع أسس لزيادة عدد الدول الأعضاء فى المرحلة المقبلة وتنمية الوعى لديهم بأهداف الاتفاقية، كما لابد من الاستفادة ونقل مزايا تجربة اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء .

وبدأت فعاليات المنتدى السنوى لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” تحت عنوان ” أفريقيا 2017″ بمشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات و40 وزيرا من 24 دولة أفريقية، بالإضافة إلى أكثر 500 جهة أفريقية ودولية ونحو 1500 مستثمر من أفريقيا ومختلف دول العالم، ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر فعاليته حتى 9 ديسمبر، ويشهد المؤتمر أكثر من 35 جلسة لبحث سبل دعم التكامل الاقتصادى بين الدول الأفريقية وتذليل العقبات أمام تنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة .