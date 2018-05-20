عبد اللاه: ارتفاعات البيتومين تهدد مشروعات الطرق

المال - خاص:حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من حدوث ارتفاعات سعرية جديدة بأسعار البيتومين خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع سعره مؤخرا ليصل إلى 7500 جنيه بدلا من 6900 جنيه للطن.وأشار إلى أن شركات المقاولات العاملة فى مشروعات الطرق تحملت العديد من الأ

المال – خاص:

حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من حدوث ارتفاعات سعرية جديدة بأسعار البيتومين خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع سعره مؤخرا ليصل إلى 7500 جنيه بدلا من 6900 جنيه للطن.

وأشار إلى أن شركات المقاولات العاملة فى مشروعات الطرق تحملت العديد من الأعباء فى السنوات الماضية نتيجة لارتفاع أسعار البيتومين والمستخدم فى صناعة الأسفلت بصورة كبرى، خاصة بعد تعويم الجنيه مباشرة لتتخطى الـ 133% فى خمسة أشهر فقط بعد التعويم، مشيرا إلى توالى زيادات الأسعار فى الطن على مدار العام الماضى والحالى.

وأضاف أن تلك الزيادات أربكت حسابات شركات المقاولات وعرضت بعضها فى معظم الفترات إلى أخطار التوقف والإخلال بالجدول الزمنى للتنفيذ وقد تحملت الشركات الأعباء المالية والخسائر فى ظل تأخر العديد من جهات الإسناد فى تعويض الشركات ودفع فروق الاسعار الناتجة عن التغيرات الكبرى فى اسعار البيتومين المستخدم فى صناعة الاسفلت والذى يمثل اكثر من 75 % من قيمة بنود أعمال الطرق.

وطالب عبد اللاه الحكومة بمد المدد الخاصة بتنفيذ المشروعات القائمة، حيث إن تلك الزيادات الفجائية تسهم فى التاثير سلبيا على راس المال العامل وكذلك مدى التزام الشركات بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروعات بما يسهم فى خلق ازمة بين المقاول وجهات الاسناد والتى تقوم بفرض غرامات وتهديد الشركات بسحب المشروعات.

وشدد على ضرورة الاستعداد الى تلك الارتفاعات السعرية لتلافى السلبيات العديدة التى عانت منها الشركات فى الاونة الاخيرة مشيرا الى ان الجهات الحكومية مع اقتراب انتهاء خطة العام المالى الحالى ستقوم بطرح المزيد من أعمال الطرق خلال الأيام المقبلة على شركات المقاولات .

ولفت إلى أن أعمال الطرق تمثل حوالى 20% من تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية أى سيلجأ المطور بالتبعية إلى رفع أسعار الوحدات السكنية وتحميل تلك الاعباء على المواطن فى النهاية.