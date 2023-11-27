عبد الفضيل : 6 مليارات جنيه رأس مال بنك ناصر

قال محمد عبد الفضيل، نائب رئيس بنك ناصر، إن فكرة البنك تقوم على إحداث نوع من التكافل الاجتماعي، وعلى ذلك يقدم قروضا ومنتجات مصرفية في هذا الصدد، لافتا إلى أن رأس مال البنك سجل نحو 6 مليارات جنيه.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، والتي جاءت تحت عنوان «الدور الفعال لوزارة التضامن الاجتماعي لإحداث أثر تنموي»، أن البنك يحظى بدعم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن أرباحه وأصوله هي خاصة به وليست محققة من قبل الدعم المالي من أي جهة من الجهات.

وأشار إلى أن البنك يزاول جميع أشكال الأنشطة الاقتصادية، ويقدم قروضا لمختلف الفئات وفي كافة المجالات سواء في السيارات وخلافه.

وتهدف الجلسة إلى تعزيز الصورة الذهنية لوزارة التضامن الاجتماعى بدعمها مفاهيم التشغيل والانتاج والتمكين و عقد الشراكات الفعالة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصرى و تحويل ثقافة الدعم الى ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات.

وذلك من خلال إلقاء الضوء على مفاهيم التمكين الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير المؤسسى للمجتمع المدنى من أجل تعظيم الأثر التنموى وفقا لمؤشرات قياس تضمن حوكمة التنفيذ وجودة المخرجات ودور الوزارة فى حماية المجتمع وتعزيز قدرة شبابة ونشر ثقافة التطوع وإحداث تمكين اجتماعي واقتصادي ونفسى وثقافى لهم مما يجعل الوزارة هى حائط الصد الأول أمام المجتمع من كافة المخاطر.