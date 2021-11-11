عبد الفتاح البرهان يعين مجلس سيادة انتقاليا جديدا تحت رئاسته في السودان

تم تعيين 4 أعضاء جدد محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى القوى المدنية

قرر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديدا برئاسته، بعد أيام من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.

مجلس سيادة انتقالي جديد

وقال التلفزيون السوداني في خبر عاجل، اليوم الخميس، إن البرهان أصدر المرسوم الدستوري رقم 21، بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي.

ووصف المصدر البرهان على أنه “رئيس مجلس السيادة الانتقالي”، فيما تم تعيين محمد حمدان دقلو نائبا له.

وكان البرهان قاد إجراءات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، عندما أطاح شركاءه المدنيين وأعلن حل كل المؤسسات الانتقالية، متعهدا بتشكيل مجلس سيادة وحكومة جديدين.

ومجلس السيادة الانتقالي “القديم” هو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية، منذ إطاحة عمر البشير عام 2019.

ويضم المجلس الجديد 13 عضوا، من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق و4 أعضاء جدد، حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.