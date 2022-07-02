«عبد الغفار» يوجه برفع كفاءة العيادات الخارجية وأقسام الرعايات المركزة بمستشفى بلبيس

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى “بلبيس المركزي” بمحافظة الشرقية، لمتابعة سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية المستشفى نظرًا لموقعه الجغرافي وما يمتكله من إمكانيات، حيث يخدم 829 ألفا و863 مواطنًا بنطاق مدينة بلبيس.

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير تفقد مبانِى وأقسام المستشفى المختلفة، والتي تعمل بطاقة استيعابية 228 سريرًا بالأقسام الداخلية، و37 سرير رعاية مركزة، و19 جهاز تنفس صناعي، و٢٤ حضانة، و١٣ غرفة عمليات.

الدكتور خالد عبد الغفار بمستشفى “بلبيس المركزي” بمحافظة الشرقية

الدكتور خالد عبد الغفار تفقد وحدة الأشعة بتكلفة 4 ملايين جنيه

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار مبنى الطوارئ، والذي تم إنشاؤه وتجهيزه خلال الفترة الماضية، ويضم قسم الاستقبال والطوارئ، بسعة سريرية ١٦ سريرا، 2 غرف لعمليات الطوارئ الجراحية، كما تفقد الوزير وحدة الأشعة المقطعية والتي تم دعم المستشفى بها بتكلفة أكثر من ٤ ملايين جنيه.

العناية المركزة الجديدة بطاقة استيعابية 21 سريرًا ومزودة بـ 8 أجهزة تنفس صناعي

ولفت “عبدالغفار”، إلى أن الوزير تفقد أعمال التطوير التي تمت بوحدة العناية المركزة الجديدة للأمراض الباطنية، والتي تعمل بطاقة استيعابية 21 سريرًا، ومزودة بـ 8 أجهزة تنفس صناعي، كما تفقد جناح الكلي الصناعي الجديد، والذي يعد إضافة لقسم الكلي بقوة 17 ماكينة، ليصل إجمالي عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفى إلى 36 ماكينة.

وأكد “عبدالغفار”، أن الوزير وجه برفع كفاءة العيادات الخارجية وأقسام الرعايات المركزة، كما وجه بالصيانة المستمرة لأعمال التكييفات بغرف إقامة المرضى بالأقسام الداخلية، كما حرص على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم.

متوسط إجراء العمليات يوميًا من 15 إلى 20 عملية جراحية

ولفت “عبدالغفار” إلى أن الوزير اطلع على ملفات المرضى، ومتوسط معدلات تردد المرضى على الأقسام المختلفة، حيث يبلغ متوسط عدد المرضى الذين يتم استقبالهم بأقسام الطوارئ حوالي 230 حالة يوميًا، كما يبلغ متوسط التردد على العيادات الخارجية من 750 إلى 900 حالة يوميًا، كما يصل متوسط إجراء العمليات يوميًا من 15 إلى 20 عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية.

الدكتور خالد عبد الغفار خلال الجولة

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يجري جولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة.