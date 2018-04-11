عبد الغفار يفتتح أعمال تطوير معهد إعداد القادة السبت المقبل

المال- خاص يفتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عصر السبت القادم معهد إعداد القادة بحلوان بعد تطويره، بحضور عدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة. وأكد الوزير أن خطة تطوير المعهد جاءت حرصا على الارتقاء بالدو

المال- خاص

يفتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عصر السبت القادم معهد إعداد القادة بحلوان بعد تطويره، بحضور عدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد الوزير أن خطة تطوير المعهد جاءت حرصا على الارتقاء بالدور الذى يقوم به فى دعم النشاط الطلابى، وتنمية الوعى والانتماء الوطنى لدى طلاب الجامعات، مشيرا إلى أن الجامعات تعد المكان المناسب لاكتشاف قادة المستقبل والمتميزين فى كل مجال، لدعمهم وتوفير الفرصة لهم للارتقاء بمواهبهم فى الرياضة والفنون والعلوم على حد سواء.

وأضاف الوزير أن المعهد كان غير قادر على القيام بمهامه فى السنوات الأخيرة بعد توقف العمل به منذ عام 2011

وتابع أن الوزارة أعدت خطة لتطوير وإعادة هيكلة البنية التحتيه للمعهد بالتعاون مع الجامعات المصرية والمجتمع المدنى بتكلفة وصلت إلى 30 مليون جنيه بمساهمة من وزارة الشباب والرياضة وعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا.

ووفق الوزير تم إحلال وتجديد منشآت ومرافق المعهد وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام بالجانب الجمالى والمسطحات الخضراء، إلى جانب إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة، وتوقيع العديد من البروتوكولات مع وزارات الشباب والرياضة والثقافة وأكاديمية ناصر العسكرية وهيئة الرقابة الإدارية لتنظيم دورات تثقيفية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، واستئناف الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية التى تساهم فى تكوين شخصية الطلاب وتساعدهم على اكتساب مهارات القيادة واتخاذ القرار، إلى جانب البطولات الرياضية التى تقوى روح المنافسة بين الطلاب فى الأنشطة الرياضية المختلفة.

ومن جانبه أشار د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان إلى أن أعمال تطوير المنشآت التى سيتم افتتاحها تضم فندق الإقامة، قاعة كبار الزوار، المسرح الرومانى، ساحة العلم، المسرح الكبير الخاص بالمحاضرات والندوات، صالة تقديم الطعام، الملاعب الخماسية والمتعددة، معامل الكمبيوتر و مركز الفنون.

مشيرا إلى أن فعاليات الافتتاح تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، والعروض الموسيقية، إلى جانب تنظيم ندوات ثقافية يحاضر فيها عدد من الشخصيات العامة، حول استراتيجية وزارة التعليم العالى والتصنيف الدولى للجامعات، اللوائح الطلابية وآليات التنفيذ، واستراتيجيات الأمن القومى والمائى، والمشروعات القومية العملاقة، والانتماء الوطنى، والميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى، وحروب الجيلين الرابع والخامس للتكنولوجيا، ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية، وتحديث الخطاب الدينى.