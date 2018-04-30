عبد الغفار يعلن مضاعفة التمويل للمشاركين بمعرض جنيف للابتكار

المال ـ خاص:أشاد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالمشاركة المصرية المشرفة هذا العام في معرض جنيف الدولي للابتكار فى دورته 46 والذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف منتصف أبريل الجارى.. جاء ذلك خلال تكريم الوزير للفريق المصرى الفائز فى المعرض، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث

المال ـ خاص:

أشاد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالمشاركة المصرية المشرفة هذا العام في معرض جنيف الدولي للابتكار فى دورته 46 والذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف منتصف أبريل الجارى.. جاء ذلك خلال تكريم الوزير للفريق المصرى الفائز فى المعرض، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة.

وخلال فعاليات التكريم أشار الوزير إلى حصول جميع أعضاء الفريق المصرى المشارك بالمعرض على ميداليات وجوائز من قبل لجان التحكيم بالمعرض، لافتا إلى تنوع التخصصات والفئات العمرية للمبتكرين، مضيفا أن تكريمهم اليوم دليل على اهتمام الدولة بالابتكار والبحث العلمى ورعاية المبتكرين، وأن رعايتهم تستمر لما بعد الحصول على الجوائز حتى الوصول لمرحلة تصنيع المنتج وطرحه فى الأسواق المحلية والعالمية.

وأعلن الوزير عن مضاعفة التمويل المقدم للمشاركين فى معرض جنيف الدولى فى دورته القادمة، قائلا إن العقول المصرية متميزة وخير دليل على ذلك المعارض والمسابقات والجوائز الدولية.

وأضاف الوزير أن عدد المتقدمين للمشاركة فى المعرض على الموقع الإلكترونى للأكاديمية بلغ 111 متقدم من كافة المجالات والأعمار تم تصفيتهم إلى 21 مرشح ثم تصفيتهم مرة أخرى ليصل عدد المشاركين فى المعرض إلى 12 مشارك، مشيرا إلى تقدم مرشحين من 20 محافظة للمشاركة فى المعرض على رأسهم بالترتيب محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بنى سويف، والغربية.

وأوضح الوزير أن المشاركة فى المعرض أسفرت عن فوز الفريق المصرى المكون من 12 مبتكر بـ 6 ميداليات ذهبية و3 فضية و2 برونزية.

وأكد محمود صقر أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قدمت كل الدعم للمبتكرين والمخترعين المصريين المشاركين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2018.

ومن جانبهم توجه أعضاء الفريق المصرى الفائز فى المعرض بالشكر والتقدير للوزارة وللأكاديمية على حسن الرعاية والدعم المقدمين لهم خلال مدة مشاركتهم بالمعرض.

فاز بالميدالية الذهبية إبراهيم الشربيني عن ابتكار ضمادة نانونية لعلاج جروح مرضى السكري، ود. جلال عبد المعين عن ابتكار استخدام قش الأرز في الاستخدامات الصناعية، ود. ميسة صلاح الدين عن ابتكار طريقة صديقة للبيئة لتثبيط تكون القشور وتآكل المعادن بمستخلصات الطحالب والأعشاب، ود. إسراء حسين جلال لابتكارها ألياف نانونية كوسيلة مبتكرة لعلاج أمراض العيون، وأ. نعمة شحاتة عن ابتكار شرابات ضاغطة لتأهيل مرضى الحروق، والطالبة نورهان عبد المرضى عن ابتكار محطه تحلية ذاتية تعمل بالديلزة الكهربائية.

وحصل على الميدالية الفضية إيمان مرعي عن ابتكار مركب الفاعلية البكتيرية المتكاملة ومركب الفاعلية الطحلبية المتكاملة، ود. سامح عبد المنعم عن ابتكار علاج لسرطان الرئة، والمهندس مدحت الدويك عن ابتكار استخلاص بذور الزيوت في درجة الحرارة الباردة، والمهندسمحمد أسعد مهدي عن ابتكار التنظيف الذاتي لخلايا الطاقة الشمسية باستخدام الليزر.

وحصل على الميدالية البرونزية د. مايكل صبحي عن ابتكار حامل لحقائب الظهر، والطالب عمرو محمد الشريف عن اختراع “السباح الخفاش”.

