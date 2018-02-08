عبد الغفار يصدر قرارات تعيينات لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة

المال خاصأصدر د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدة قرارات وزارية تتعلق بتعيين (6) رؤساء لمجالس إدارات عدد من معاهد السياحة والفنادق المتوسطة والعالية الخاصة والخدمة الاجتماعية العالية الخاصة.تضمنت القرارات تعيين كل من د. أحمد حسين عبد الرازق رئيسًا لمجلس إدارة المعهد ال

المال خاص

أصدر د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدة قرارات وزارية تتعلق بتعيين (6) رؤساء لمجالس إدارات عدد من معاهد السياحة والفنادق المتوسطة والعالية الخاصة والخدمة الاجتماعية العالية الخاصة.

تضمنت القرارات تعيين كل من د. أحمد حسين عبد الرازق رئيسًا لمجلس إدارة المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، ود. أحمد عادل خوجه رئيسًا لمجلس إدارة المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتى، ود.محمد ربيع ناصر خليفة رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، ود. فوزى الدسوقى محمد العمدة رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

وفيما يتعلق بالمعاهد العالية الخاصة، وافق د. عبد الغفار على تعيين كل من د. محمد محمد شفيق رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث)، ود. عصام الدين عبد الهادى محمد رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث).