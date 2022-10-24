عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «اللجنة العليا الطبية» والمجلس العربي للاختصاصات الصحية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في ملف التدريب الطبي المهني.

وقع البروتوكول الدكتور حسام حسني، أمين عام الجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور عمر عوض الرواس الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، بحضور الدكتور عادل عدوي المدير التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وذلك بديوان عام الوزارة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل التعاون بين الجهتين، للعمل على رفع كفاءة وصقل خبرات الأطباء بمختلف التخصصات الطبية، بما يساهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة فائقة، مؤكدًا أن هذا التعاون يُمثل توأمة بين الشهادات الطبية المهنية في البلدان العربية.

وتابع أن أهداف البروتوكول، تتضمن التوسع في اعتماد التخصصات الطبية، وتمكين المتدرب من الحصول على شهادة التدريب الطبي المهني المعتمدة من برنامج الزمالة المصرية، و«البورد العربي» المعتمد من المجلس الصحي للاختصاصات الصحية، مضيفا أن البروتوكول ينص على اعتماد كافة المستشفيات المشاركة في برنامج الزمالة المصرية، من البورد العربي.

وأوضح «عبدالغفار» أنه وفقًا للبروتوكول، يمكن للمتقدمين للتدريب بمصر، الحصول شهادة «البورد العربي» عن طريق التسجيل باللجنة العليا للتخصصات الطبية، أو مكتب المجلس العربي للاختصاصات الصحية في مصر، على أن تكون اللجنة، مسؤولة عن متابعة شؤون الأطباء المسجلين بها، ومتابعة سير العملية التدريب والامتحانات.