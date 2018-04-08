عبد الغفار يشارك في فعاليات الدورة 204 للمجلس التنفيذى لليونسكو بباريس

المال ـ خاص:



غادر صباح اليوم الأحد، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو القاهرة متوجهاً إلى باريس للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 204 للمجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمقر المنظمة بباريس، بمشاركة سفراء وممثلي الدول الأعضاء.



ومن المقرر أن يلقى الوزير كلمة مصر خلال الجلسة الصباحية يوم 9 أبريل الجارى، تتناول رؤية مصر قي إدارة المنظمة خلال الفترة المقبلة.



كما من المقرر أن تقدم أودري أوزلاي مدير عام اليونسكو أول تقاريرها للمجلس التنفيذى، وذلك عن أول فترات إدارتها للمنظمة منذ انتخابها فى نوفمبر 2017، حيث تتناول فى تقريرها متابعة ماتم تنفيذه من قرارات المجلس التنفيذى والمؤتمر العام لليونسكو فى دورته الأخيرة، وكذا تقريرًا حول مشاركة اليونسكو فى التحالف الدولى لحماية التراث فى حالات النزاعات والصراعات، بالإضافة إلى تقييم لنتائج المرحلة التجريبية الرائدة من أداة اليونسكو لإدارة السياحة المستدامة، وكذا العديد من القضايا الهامة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية بالمنظمة.



وعلى هامش المجلس التنفيذي من المقرر أن يعقد الوزير عددًا من اللقاءات مع ممثلى الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى ورؤساء اللجان الوطنية لمنظمة اليونسكو، والسادة الوزراء بالدول الأعضاء للمنظمة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والمنظمة في كافة المجالات وبصفة خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا سبل دعم المنظمة.



كما أنه من المقرر عقد اجتماع للأمناء العامين للجان الوطنية لمنظمة اليونسكو خلال يومي 11،12 أبريل الجاري، وسوف يشهد إطلاق النسخة الجديدة من التقرير السنوى للجان الوطنية، كما سيتم خلاله الإعداد للاجتماع الإقليمى الخامس للجان الوطنية المقرر عقده بكينيا يونيو القادم.