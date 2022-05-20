«عبد الغفار» يستعرض فرص الاستثمار في قطاع الخدمات الطبية بمصر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ضمن وفد حكومي؛ في الاجتماع الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بالعاصمة البريطانية لندن.

حضر الاجتماع السفير شريف كامل، سفير مصر في لندن، وبندر رضا أمين عام الجمعية العربية البريطانية بلندن، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للاستثمار، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن، وعدد من المستثمرين البريطانيين أعضاء الجمعية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير ألقى كلمة رئيسية في جلسة عنوانها «صناعة الرعاية الصحية» استعرض خلالها الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصري.

كما شرح رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في القطاع الصحي المصري من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية في كل محافظة، مبنية على عدد السكان، والعبء المرضي وجهات تقديم الخدمة الصحية، والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استعرض أمام الحضور الوضع القائم للمنظومة الصحية في مصر، وشرح نبذة عن مشروع التأمين الصحي الشامل، ورؤية الدولة المصرية لمستقبل الرعاية الصحية، وما سيشهده السوق المصري من تطورات خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الوزير تحدث عن الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، وعرض إطار وفرص التأمين الطبي، إلى جانب التطرق إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة في عدة مجالات، ومنها صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وبناء المستشفيات والمنشآت الصحية، وإنتاج التجهيزات والمستلزمات الطبية.