عبد الغفار يتلقى تقريرا حول مؤتمر المبادرات الطلابية بالجامعات

المال ـ خاص:تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول فعاليات المؤتمر الثانى للمبادرات الطلابية بالجامعات المصرية، والذى عقد تحت رعاية الوزير بجامعة المنصورة تحت ع

المال ـ خاص:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول فعاليات المؤتمر الثانى للمبادرات الطلابية بالجامعات المصرية، والذى عقد تحت رعاية الوزير بجامعة المنصورة تحت عنوان: “التنمية المستدامة مصر 2030″، خلال الفترة من 11- 13 مارس الجارى.

أوضح التقرير أن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار دعم الشباب ليكونوا قادرين على المبادرة وحل المشكلات التى تواجه المجتمع واتخاذ القرارات من خلال رؤية مصر 2030.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من المؤتمر هو توعية الطلاب بفكر وأهداف التنمية المستدامة طبقا لأجندة الدول الأعضاء للأمم المتحدة عام 2015، وإشراك شباب الجامعات المصرية فى تحقيق رؤية مصر2030، وتشجيع الشباب على التفكير والإبداع والمبادرة بإيجاد حلول لمشكلات المجتمع دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجتها الخاصة، والعمل كحلقة وصل بين الشباب أصحاب المبادرات والمؤسسات المعنية.

وأضاف التقرير أن مجالات المبادرات اشتملت على العدالة الاجتماعية والاقتصادية ، والتكنولوجا والطاقة والبحث العلمى، والثقافة ومواجهة التطرف التعليمى والبيئى والصحى، والابتكار وريادة الأعمال.

وأشار التقرير إلى مشاركة طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية بهذا المؤتمر، حيث شارك طلاب من 21 جامعة حكومية، فضلاً عن مشاركة طلاب من جامعة النهضة، ومعهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا.

كما أشار التقرير إلى أنه على هامش المؤتمر، فقد عقدت العديد من الندوات الهامة فى مجالات متعددة وهى “التنمية المستدامة مصر2030، ، و”دور الثقافة فى بناء السلام وخلق مجتمعات قوية”، و”دور المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة مصر 2030″، وقد حاضر خلالها نخبة من العلماء والمتخصصين فى مجالات التنمية والشخصيات العامة.