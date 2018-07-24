عبد الغفار يتفقد منافذ الشهادات العربية المعادلة والأجنبية بمكتب التنسيق

المال- خاصتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم منافذ الشهادات العربية المعادلة والأجنبية للتنسيق للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018-2019 بمكتب التنسيق الرئيسي بمدينة الطلبة بجامعة القاهرة، وذلك لمتابعة سير العمل.وخلال جولته التفقدية، حذر الوزير، الطل

المال- خاص

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم منافذ الشهادات العربية المعادلة والأجنبية للتنسيق للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018-2019 بمكتب التنسيق الرئيسي بمدينة الطلبة بجامعة القاهرة، وذلك لمتابعة سير العمل.

وخلال جولته التفقدية، حذر الوزير، الطلاب من الشهادات المزورة، كما استمع إلى الطلاب، وطالب بحل مشاكلهم، ورافقه خلال الجولة، سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العلي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق.

جدير بالذكر أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 24 يوليو وحتى الأربعاء 15 أغسطس المقبل يتم فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، على أن يقوم الطلاب بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للتنسيق اعتبارا من يوم الأربعاء 1 أغسطس حتى الأربعاء 15 أغسطس عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات والتى يتم فتحها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً.