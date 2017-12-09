عبد الغفار يتفقد تنفيذ أول فرع لجامعة سلمان بسيناء

أحمد عاشوريتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم أعمال تنفيذ أول فرع لجامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ من إجمالي 3 فروع، مقرر إنشاؤها في سيناء، يشارك الوزير فى الجولة التفقدية عدد كبير من قيادات الوزارة.وتنفذ بمنحة سعودية قدرها 250 مليون دولار، تقام جامعة

أحمد عاشور

يتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم أعمال تنفيذ أول فرع لجامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ من إجمالي 3 فروع، مقرر إنشاؤها في سيناء، يشارك الوزير فى الجولة التفقدية عدد كبير من قيادات الوزارة.

وتنفذ بمنحة سعودية قدرها 250 مليون دولار، تقام جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، ومقرر بدء الدراسة فيها عام 2019، وتتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأعمال الإنشائية للمشروع فى الوقت الحالي، بمشاركة من محافظة جنوب سيناء، ووزارة التعليم العالي.

ومنشآت الجامعة ستُقام على مساحة تتجاوز 300 فدان موزعة على 3 مدن، هي: شرم الشيخ والطور ورأس سدر، وتضم كليات للهندسة والصناعات التكنولوجية، وعلوم البحار، والتمريض، والصيدلة، والطب، والألسن، والسياحة والفنادق.

ومدة تنفيذ مباني الجامعة من 36 إلى 18 شهرا فقط، وبدأ العمل فى منشآتها قبل نحو 3 أشهر، وتضم مستشفى مجهزا تابعا بمدينة الطور.