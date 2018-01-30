عبد الغفار يتابع استعدادت أسبوع شباب الجامعات متحدي الإعاقة

المال خاص:تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من سعيد درويش مستشار الوزير لشئون ربط البحث العلمي بالصناعة حول الاستعدادات النهائية لأسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة، والذى ستنظمه جامعة المنيا لأول مرة فى مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر فبراير المقبل.وأ

المال خاص:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من سعيد درويش مستشار الوزير لشئون ربط البحث العلمي بالصناعة حول الاستعدادات النهائية لأسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة، والذى ستنظمه جامعة المنيا لأول مرة فى مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر فبراير المقبل.

وأشار التقرير إلى أن درويش عقد اجتماعًا مع محمد كريم عبدالغني رئيس مركز مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لتحدي الإعاقة؛ لبحث سبل دعم المركز لأسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مشاركة كل من السيدة/ كيرسي موستالاهتي رئيس المركز، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في فعاليات هذا الأسبوع من فريق باليه كوري عالمي.

وأوضح التقرير أن جميع هذه الأنشطة مدعومة من المركز العالمي دون تحمل أن الوزارة أو جامعة المنيا أية تكاليف.

وأضاف التقرير أن فعاليات الأسبوع تشمل العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، حيث تضم الأنشطة الرياضية مباريات فى ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة وكرة الجرس ورفع الأثقال والشطرنج، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات بين الطلاب، ومنها: الطالب المثالى ودورى المعلومات العلمية وقصص الخيال العلمى، كما سيتم تنظيم فعاليات فنية متنوعة تشمل: العزف والغناء والتواشيح، وكذا الأنشطة الثقافية والتى تتضمن القرآن الكريم وشعر الفصحى والعامية والمعلومات العامة.