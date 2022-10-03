«عبد الغفار» يبحث مع «يونيسيف» التعاون في برامج تعزيز صحة الأم والطفل

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بمصر«جيرمي هوبكنز» والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة.

أشاد الوزير بدور منظمة الـ«يونيسيف» في مصر، وجهودها المبذولة في دعم الخدمات التي تقدمها الوزارة، مثمنًا التعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية في البرامج التي تستهدف تعزيز صحة الأم والطفل في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع «يونيسيف» التعاون في الدعم الفني لتطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط التطبيقية لبرامج صحة الأطفال التي تقدم من خلال منشآت الرعاية الأولية.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول سبل التعاون لتنفيذ استراتيجية الوزارة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» وكذلك تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لخطط تطوير المنشآت الطبية، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبة للكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات طبية بكفاءة وجودة عالية.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير ناقش التعاون في دعم الاستراتيجية القومية للغذاء والتغذية، وكذلك دعم برامج تحسين المؤشرات الصحية للأطفال، مضيفا أن الوزير أكد أهمية التعاون مع الـ«يونيسيف» في مجال التغذية المدرسية، والاستفادة من نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، في وضع معايير الوجبة الغذائية وفقاً للمعايير والمواصفات الخاصة بسلامة الغذاء.

ضرورة تكثيف حملات التوعوية الصحية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف حملات التوعوية الصحية التي تستهدف تعريف الأسر بالعناصر الغذائية المختلفة التي يجب أن تتضمنها وجبات أطفالهم، وطرق الوقاية من أمراض سوء الأغذية، بما يساهم في غرس أسس نمط الحياة الصحية لدى جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، على التوعية بالتغذية الصحية السليمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش استمرار التعاون مع الـ«يونيسيف» في توفير اللقاحات الأساسية للأطفال، ضمن جداول التطعيمات التي تقرها وزارة الصحة والسكان، مثمنًا جهود المنظمة في دعم حملات التطعيم بلقاح شلل الأطفال.