«عبد الغفار» يؤكد دعم مصر لمنظومة الصحة في «لبنان»

التقى الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نظيره اللبناني الدكتور فراس الأبيض، ضمن عدد من اللقاءات التي عقدها الوزير في مدينة «جنيف» السويسرية، على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ 75.

الدكتور خالد عبد الغفار مع وزير الصحة اللبناني

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد قوة ومتانة روابط الصداقة والأخوة بين الشعبين المصري واللبناني، مؤكدا عزم الدولة المصرية على مواصلة الدعم لمنظومة الصحة في لبنان.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع وزير الصحة اللبناني، سبل التعاون لسد احتياجات الشعب اللبناني في مجال الدواء، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق إلى بحث كيفية استفادة الجانب اللبناني من التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، والتي تتمثل في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية على ثلاث مراحل، حيث يجري استكمال التنفيذ في المرحلة الأولى التي تضم 6 محافظات.

ومن جانبه، أكد الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، قوة العلاقات المصرية اللبنانية على المستويين الشعبي والرسمي، مشيدا بما تشهده الدولة المصرية من تطورات على جميع الأصعدة وخاصة في منظومة الصحة، معربا عن تطلعه إلى نقل التجارب المصرية الناجحة، بما يعود بالفائدة على الشعب اللبناني.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، التقى أمس الأحد، مع الرئيس الإقليمي لشركة «سيمنز» العالمية لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط «بيرند اونزورج»، ورئيس سيمنز الشرق الأوسط «أولي مالوي»، ووفد من أعضاء الشركة.

تناول الاجتماع سبل وآليات التعاون في مجال الميكنة وصيانة الأجهزة الطبية واستحداث ورفع كفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية بكافة المراكز والوحدات والمستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، إلى جانب بحث توفير أجهزة طبية ذات جودة عالمية ومنها (MRI، Mobile CT، lung CT)، كما ناقش الوزير وضع خطة لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.