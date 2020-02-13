عبد الغفار ووزير التعليم الإماراتي يزوران كلية الفنون الجميلة والتربية الموسيقية بحلوان

زار د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح أمس الخميس، كليات الفنون الجميلة والتربية الموسيقية بجامعة حلوان، برفقة د. حسين الحمادى وزير التربية والتعليم الإماراتي، والوفد المرافق له، وبحضور د.ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وتفقد الوزير ونظيره الإماراتى كلية الفنون الجميلة، واستمعا إلى شرح لتاريخ الكلية ومبانيها ، كما قاما بزيارة لمعرض الكلية وقاعات التدريس والتواصل مع الطلاب.

وأجرى الوزيران جولة لمشاهدة مقتنيات الكلية من المعروضات الفنية القيمة.

كما عقد الوزيران اجتماعًا لمناقشة آليات التعاون فى مجال تدريس الفنون بين البلدين.

وأشار د. عبد الغفار إلى تطوير نظم القبول بكليات الفنون، والتأكد من قياس قدرات الطلاب المتقدمين بشكل دقيق بما يضمن اختيار أفضل الطلاب وأكثرهم موهبة واستحقاقا.

وبحث الجانبان إمكانية إنشاء مدارس ثانوية متخصصة فى الفنون على غرار المدارس الفنية الصناعية، وكذلك إضافة تخصص الفنون فى المرحلة الثانوية كتخصص مستقل لتأهيل الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات الفنية.

كما أجري الوزيران والوفد المرافق لهما جولة فى كلية التربية الموسيقية للتعرف على تاريخ الكلية، ومبانيها الأثرية ونظام الدراسة بها، واستمعوا خلال الجولة لعرض موسيقي من الطلاب.

ومن جانبه، أعرب وزير التعليم الإماراتى عن سعادته بالجولة، وإعجابه بما شاهده من مبان عريقة وأعمال فنية متميزة.

وأكد الوزير الاماراتي أن مصر كانت دائما بلد الفنون والحضارات.

كما أشار إلى حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات بينها وبين مصر فى مجال الفنون بالتحديد والاستفادة من تاريخ مصر الطويل فى الفنون.

شهد الجولة د.أحمد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، ود.كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، د.محمود حامد عميد التربية الفنية بجامعة حلوان.