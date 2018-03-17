عبد الغفار ومصطفى السيد يبحثان التوسع في فتح أفرع الجامعات الأجنبية

المال ـ خاص: استقبل خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مصطفى السيد، العالم المصرى الكبير ورئيس مجلس أمناء جامعة زويل. وبحث الوزير مع الدكتور مصطفى السيد دعم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية وجامعة جورجيا الأمريكية من خلال…

المال ـ خاص:

استقبل خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مصطفى السيد، العالم المصرى الكبير ورئيس مجلس أمناء جامعة زويل.

وبحث الوزير مع الدكتور مصطفى السيد دعم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية وجامعة جورجيا الأمريكية من خلال تخصيص بعثات وبرامج تدريبية قصيرة الأجل للباحثين المصريين بجامعة جورجيا وكذلك دعم التعاون المشترك فى أبحاث ما بعد الدكتوراه وبرامج الإشراف المشترك.

كما ناقش الوزير مع مصطفى السيد، التوسع فى فتح أفرع للجامعات الأجنبية بمصر، وبحث التفاوض مع مزيد من الجامعات الكبيرة ذات الثقل، وكذلك الاستعانة بخبرات جامعة زويل فى التحضير لبدء العمل بأكاديمية العلوم بجامعة الجلالة الجديدة مقترحا البدء بالتخصصات التى تتميز فيها مصر مثل النانو تكنولوجى والطاقة الشمسية، والمتجددة.

وأشار إلى تكثيف العمل بالجامعة لبدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسى القادم، وتابع الوزير مع د. مصطفى السيد تطورات العمل بجامعة زويل مشيدا بتقدم الجامعة فى مجال هندسة وعلوم النانو تكنولوجى وتفرد الجامعة ببرنامج دراسى متميز لطلاب البكالوريوس متفرد من نوعه عالميا.

وكذلك الاستفادة من الجامعة فى مجال الطاقة المتجددة، مشيرا للتوسعات التى أقامتها الوزارة فى مجال الطاقة الشمسية وافتتاح مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية فى تحلية المياه مؤخرا فى مدينة برج العرب بالتعاون مع الاتحاد الاوربى، ومن جانبه أكد د. مصطفى السيد أن فرص مصر فى التميز فى مجالات الطاقة الشمسية كبيرة نظرا لتوافر الشمس طوال العام،و يمكنها أن تصبح رائدة فى هذا المجال عالميا.

حضر اللقاء د. شريف صدقى رئيس جامعة زويل، و د. ريم دربالة مدير وحدة التخطيط الاسراتيجى ودعم السياسات بالوزارة.

