«عبد الغفار» ومدير «الصحة العالمية» يشاركان في انعقاد اللجنة الإقليمية الـ 69 لشرق المتوسط

شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، في فعاليات «الصحة قول وعمل»، بحضور الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحديقة الطفل، بمناسبة انعقاد اللجنة الإقليمية الــ 69 لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط، وسير مجدي يعقوب، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وعدد من أصحاب المعالي وزراء الصحة لدول الإقليم والوفود المرافقة لهم.

وأشاد وزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في الفعاليات، بالعلاقات المثمرة بين الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، والتي تشهد تطورًا كبيرًا باستمرار، مثمنا الجهود المبذولة من المنظمة ودعمها لتحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية، بما يساهم في الارتقاء بمنظومة الصحة في مصر.

«عبد الغفار»: مصر تستضيف أكثر من 22 دولة بإقليم شرق المتوسط خلال فعاليات اللجنة

ولفت «عبد الغفار» إلى أن مصر تستضيف أكثر من 22 دولة بإقليم شرق المتوسط، خلال فعاليات اللجنة، وذلك لبحث ومناقشة أهم الملفات الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للدول المشاركة، وذلك على مستوى الحياة الصحية، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات والإنجازات بملف فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تكون في مقدمة الدول التي تصدت للجائحة، وذلك بدعم قوي من منظمة الصحة العالمية.

وتابع الوزير أن الدولة المصرية تمتلك خبرات كبيرة بالملفات الصحية، ومنها القضاء على إلتهاب الكبد «فيروس سي» بما يجعلها نموذجا ناجحا يحتذى به بين الدول التي تشهد انتشار لهذا المرض، مؤكدا أن مصر لا تدخرا جهدا في تقديم المساعدات للدول التي تشهد كثافة بالإصابة بفيروس سي، بما يساهم في القضاء على الفيروس عالميا.

الدكتور خالد عبد الغفار

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن “الصحة قول وعمل” مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية وهي حركة عالمية لتعزيز الصحة والنشاط البدني بشكل خاص كجزء من مستقبل صحي ومستدام.

ولفت “عبد الغفار”، إلى أن الحدث بدأ بموكب يضم الوفود المشاركة يتقدمهم معالي وزراء الصحة إلى جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمدير الإقليمي لشرق المتوسط، والعاملين في منظمة الصحة العالمية، والمسؤولين الحكوميين وممثلي وكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضيوف من الدوائر الدبلوماسية والأكاديمية، أعقبه كلمات ترحيب وجلسة تمارين بدنية.

ونوه “عبدالغفار”، إلى نشر 14 من فريق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة والسكان خلال فعاليات الحدث “الصحة قول وعمل”، لتقديم التوعية الصحية للمشاركين في الحدث، بالإضافة إلى توفير 2 سيارة إسعاف و2 اسكوتر إسعافي للتأمين الطبي للحدث.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. استقبل مساء أمس، الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي، الذي وصل مصر في زيارة تستغرق عدة أيام لحضور فعاليات انعقاد اللجنة الإقليمية الـ 69 لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.