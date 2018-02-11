عبد الغفار وشوقى يفتتحان معرضًا بالمنتدى الأفريقى الثالث للعلوم

جهاد سالم افتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد معرضا للعلوم والتكنولوجيا على هامش فعاليات المنتدى الأفريقى الثالث حول العلوم والتكنولوجيا والإبداع، والذى افتتحه الرئيس عبد…

جهاد سالم

افتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد معرضا للعلوم والتكنولوجيا على هامش فعاليات المنتدى الأفريقى الثالث حول العلوم والتكنولوجيا والإبداع، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس السبت، وتنظمه وزارة التعليم العالى بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى خلال الفترة من 10 ـ 12 فبراير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأشار د. خالد عبد الغفار إلى أن هذا المعرض يهدف إلى توظيف البحث العلمى لتحقيق النمو الاقتصادى فى الدول الأفريقية من خلال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك عن طريق تحفيز دول القارة للاستثمار بصورة أكبر فى التعليم العالى والبحث العلمى من أجل بناء اقتصاد معرفى، فضلًا عن أنه يتيح الفرصة للاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه فى المجالات المعرفية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أنجح التطبيقات على المستويين الإقليمى والدولي، إلى جانب الترويج لريادة الأعمال فى المجالات التى ترتكز على البحث العلمى والتكنولوجيا والإبتكار.

وأضاف د. عبد الغفار خلال تفقده فعاليات المعرض أنه يضم عددا من الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لعرض البرامج المتميزة، موضحا أن العالم يشهد الآن ثورة تكنولوجية هائلة أساسها العلوم والتكنولوجيا الحديثة، مشددا على أهمية تطوير التعليم بما يتماشى مع هذه التكنولوجيات المتقدمة.

وأكد وزير التعليم العالى أننا نحتاج إلى المزيد مِن الجهد والتعاون بَيْنَ الدُّوَلِ الأفريقية من أجل أن تصبح القارة الأفريقية المليئة بالموارد الطبيعية والطاقات البشرية قادرة على أن تنافس عالميا فى مجالِ العلومِ والتكنولوجيا والإبداعِ والابتكار، موضحًا أن مصر تقدم من خلال فعاليات هذا المنتدى تجربتها للمُشاركةِ مَعَ شَقِيقاتِهَا مِنَ الدولِ الأفريقية لبناءِ مستقبلٍ أفضلَ لشعوب القارة قَائِمٍ على المعرفةِ والعلومِ والتكنولوجيا.

واستمع د. خالد عبد الغفار خلال تفقده المعرض لعدد من مسئولى الشركات والمؤسسات والجامعات لشرح البرامج والأجهزة الحديثة منها: تطوير المعامل الافتراضية بهندسة عين شمس، فضلا عن عدد من البرامج المتميزة بجامعة المنوفية فى الهندسة الإلكترونية والطب التكاملى والحوسبة المعلوماتية والطاقة المتجددة.

ومن جانبه أكد د. طارق شوقى أهمية إعداد جيل متخصص فى العلوم والتكنولوجيا والإبداع، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسة ببناء مجتمع مصرى يعلم ويفكر ويبتكر، مشددا على أهمية حماية طلابنا من الاعتماد على الحفظ والتلقين فى التدريس والاتجاه نحو الفكر والإبداع.

وأضاف د. هانى الشيمى مستشار الوزير للشئون الإفريقية ومنسق عام المنتدى أن نتاج هذا المعرض يهدف إلى عرض عدد من المخرجات البحثية التى من شأنها إحداث طفرة حقيقية فى اقتصاديات الدول الإفريقية.

وأشارت أوليه ديباه مدير إدارة التنمية البشرية والشباب بالبنك الإفريقى، إلى أن الهدف من المعرض أيضا هو إلقاء الضوء على منتجات الشركاء الأفارقة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل الاستفادة من التجربة المصرية وتعميمها فى الدول الإفريقية فى هذا المجال.

يذكر أن المعرض تضمن بعض منتجات عدد من الشركات والمؤسسات العاملة فى مجال التعليم والتكنولوجيا والابتكار على مستوى القارة الإفريقية، وكذا بعض المؤسسات الدولية كاليونسكو وبعض دور النشر العلمية وعدد من الجامعات المصرية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فضلا عن منتجات بنك المعرفة المصرى الذى أطلقه السيسى عام 2014 بهدف اتاحة محتوى علمى وبحثى وتعليمى.

شهد فعاليات المعرض د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. غيث فريز مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة، وعدد من المتخصصين المعنيين بهذا المجال فى مصر والدول الأفريقية.