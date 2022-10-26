عبد الغفار : نسعى لضم مستشفيات الصحة النفسية إلى منظومة التأمين الصحي

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن سعي الوزارة لضم مستشفيات الصحة النفسية إلى منظومة التأمين الصحي، قائلًا: الصحة النفسية لا تقل عن أهمية الصحة العضوية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أثناء الرد على الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدَّمة من الأعضاء.

وقال الوزير: بناء على توجيهات الرئيس السيسى نسعى لتغيير مفهوم الصحة النفسية فى المجتمع، بحيث يتم تغيير النظرة إلى الأمراض النفسية والتعامل معها بأهمية مثل أي مرض عضوي.

وأضاف عبد الغفار أن الأمراض النفسية تؤدى إلى ظواهر سلبية بالمجتمع مثل انتشار العنف والتحرش وغيرها، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام برعاية الصحة النفسية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة من خلال المبادرة الرئاسية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تسعى لمواجهة الزيادة السكانية.

وأشار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إلى أن مصر تنجب طفلًا كل 19 ثانية، موضحًا أن الزيادة السكانية ترتفع مليون نسمة كل 7 شهور و11 يومًا.

وأوضح وزير الصحة أن الإشكالية في زيادة المواليد، بسبب التركيبة السكانية “من يعول من؟”، لافتًا إلى أن هناك دولًا لا تواجه أزمة من الزيادة السكانية مثل الصين، موضحًا أن الدولة تعمل على تقليل نسب الإعالة لمن هم خارج سن العمل أقل من 15 سنة وأكبر من 65 سنة.

ونوه بأن هناك بعض المحافظات أكثر التزامًا فيما يتعلق بمواجهة الزيادة السكانية مثل الإسماعيلية، بينما محافظات الصعيد تواجه أزمة في زيادة معدلات الإنجاب.

وذكر وزير الصحة أن المشكلة السكانية ليست فقط مسئولية وزارة الصحة، وإنما الدولة بالكامل، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تتم في هذا الشأن من أجل حل الأزمة.