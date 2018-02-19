عبد الغفار: مستعدون لتقديم تيسيرات للطلاب العمانيين

المال- خاص

بحث د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لسلطنة عمان؛ آليات التعاون بين البلدبن فى المجالات العلمية والتعليمية

وقام الوزير اليوم الاثنين بزيارة جامعة السلطان قابوس العمانية، برفقة د. علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، والسفير محمد غنيم سفير مصر في سلطنة عمان، ود.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، وا. عزت عبد النبى الملحق الثقافى المصرى بالسلطنة، ود. عمر بن عوض الرواس عميد كلية الطب والعلوم الصحية العمانية ، ود.عمر محمد الرواجفة عميد كلية التمريض.

وأكد د. خالد عبد الغفار خلال تفقده للجامعة عمق علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع سلطنة عمان، مشيرا إلي استعداد الوزارة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب العمانيين الذين يدرسون بالجامعات المصرية.

وقال الوزير إن هناك العديد من المبادرات بالوزارة لدعم منظومة الابتكار والابداع وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، وأن الاقتصاد يقوم على هذه المبادرات.

وأشار إلى ضرورة الاعتماد حاليا على الابتكار والابداعات وتحويلها إلى شركات ناشئة لدعم الاقتصاد القومى.

ولفت د. عبد الغفار إلي أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي المتمثلة في التبادل الطلابي والأكاديمي ، بالإضافة إلى دراسة إمكانيات التبادل المشترك في المشاريع البحثية.

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة السلطان قابوس العمانية بالتطور الذي تشهده الجامعات المصرية ومؤسساتها، مؤكداً حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

كما التقي د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدكتور هلال بن علي الهنائي الأمين العام للبحث العلمي العماني اليوم الأثنين، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي، وذلك بمقر مكتبه بمسقط.



في بداية اللقاء أشاد د. خالد عبد الغفار بالعلاقات الأخوية بين مصر وعمان وخاصة في المجالات الثقافية والبحثية، والتي تتسم بالعمق والتعاون البناء، مشيراً إلى دعم مصر لهذه العلاقات واستمرارها والوصول بها إلى مستوى أكثر تميزاً.



كما استعرض د. خالد عبد الغفار الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر، والخطة الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للسنوات 2016-2030، والتي تهدف إلى زيادة الموارد البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة إنتاج المعرفة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصري، ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في الصناعة المصرية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في حل مشاكل المجتمع المصري.



ومن جانبه طالب الجانب العماني توقيع بروتوكول للتعاون مع معهد بحوث البترول بمثيلتها فى عمان وتبادل الباحثين فى مجال البترول والمراكز البحثية الأخرى، كما دعا إلى تشكيل لجنة فى مجال بحوث البترول بين الجانبين للتعاون مع العاملين فى مجال البترول بالسلطنة، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.



وفي هذا الإطار أكد د. خالد عبد الغفار علي أن معهد البحوث البترولية يعد من أهم قلاع البحوث العلمية وتطبيقاتها في مصر من خلال الدور الذي يؤديه لتحقيق أقصي درجات التواصل بين قطاع التعليم والبحوث والتكنولوجيا وقطاع البترول والصناعات المرتبطة به، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الوقوف علي أحدث البحوث العلمية وتطبيقاتها حول العالم، والتعرف علي أهم المعوقات التي تواجه شركات البترول والسعي لتقديم الحلول.





حضر اللقاء السفير محمد غنيم سفير مصر في سلطنة عمان، ود.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، وا. عزت عبد النبى الملحق الثقافى المصرى بالسلطنة.

وفي سياق متصل، قام الوزير بزيارة المكتب الثقافي المصري بعمان؛ للوقوف على أبرز الأنشطة الثقافية التي يقوم بها، وخاصة في مجال نشر الثقافة المصرية من خلال استعراض ما يقوم به المكتب من المتابعة لشئون الطلاب الوافدين العمانيين.