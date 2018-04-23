عبد الغفار: عصر التسيب والعشوائيات انتهي من الجامعات المصرية

المال- خاص قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم (الاثنين) بزيارة تفقدية لجامعة المنصورة، وذلك في إطار الجولات المكثفة التي يجريها الوزير للجامعات المصرية بالتزامن مع استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام.في مستهل الزيارة ترأس الوزير مجلس ج

المال- خاص

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم (الاثنين) بزيارة تفقدية لجامعة المنصورة، وذلك في إطار الجولات المكثفة التي يجريها الوزير للجامعات المصرية بالتزامن مع استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام.

في مستهل الزيارة ترأس الوزير مجلس جامعة بحضور د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق ، و د. محمد حسن القناوي رئيس الجامعة، و د. أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. زكي محمد زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والسادة عمداء الكليات.

في بداية الجلسة أشاد الوزير بالمنظومة الطبية المتميزة في جامعة المنصورة، مؤكدا على حرص وزارة التعليم العالي على تحسين إمكانيات المستشفيات الجامعية للقيام بدورها على الوجه الأكمل إيمانا بدورها المحوري في المنظومة الطبية في مصر، مشيرا إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها جامعة المنصورة من الناحية العلمية والطبية ودورها الراقي والمتميز في منظومة التعليم الجامعي.

وأشار د. عبد الغفار إلى إن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة التعليم الجامعي عبر تطوير المناهج وتدريب أعضاء هيئات التدريس وتحسين أداء المستشفيات الجامعية، مؤكدا إن الوزارة ستسعى خلال الموازنة المالية الجديدة إلى زيادة المخصصات المالية لتلك المستشفيات لتقوم بدورها على الوجه الأكمل.

وأكد الوزير أن عصر التسيب والعشوائيات انتهي من الجامعات المصرية، مؤكدا أننا في عصر الواجبات والمسئوليات وتطبيق القانون على الجميع في المجتمع الجامعي.

وأشاد بموقف مجلس الجامعة في التصدي للأزمات المختلفة التي شهدتها والتعامل معها على نحو ملائم.

كما أشاد الوزير بمشروع منصورا صورس الذي حقق سبقا علميا، مؤكدا على دعم الوزارة للمشاريع البحثية والاستكشافية المتميزة، موجها التحية للفريق البحثي ولأسرة الجامعة من أعضاء هيئات التدريس والطلاب والموظفين.

ووجه الوزير مجلس الجامعة إلى ضرورة أن تستعد الجامعة لتطوير المناهج التعليمية وتحويلها إلى مناهج إلكترونية، موضحا أن الوزارة تسعى لعملية تغيير جذري لتحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية.

وأضاف الوزير أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية البحث العلمي ودور الجامعات والمؤسسات البحثية في حل المشكلات التي تواجه مصر مثل مشكلة تلوث البحيرات و التعديات عليها.

واستمع الوزير إلى مقترحات السادة العمداء حول منظومة العمل في الجامعة وتطوير المناهج وبث المحاضرات على شبكة الإنترنت وتقليل الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات المجتمع ، وقانون حوافز البحث العلمي وأحقية الجامعات في تسويق أبحاثها وتأسيس شركات تقدم خدمات بحثية.

وفي سياق متصل، شهد الوزير ندوة تثقيفية للطلاب حول مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والتي يحاضر فيها خبراء عسكريين وأمنيين لرفع الوعي الأمني والثقافي لدى طلاب الجامعة.

وفي كلمته خلال الندوة حث الوزير الطلاب على عدم الخضوع للأفكار المتشددة والهدامة والتحلي بالوسطية والفكر المعتدل، مشيرا إلى دور الجامعة المهم لتشكيل وجدان الطلاب في مرحلة الشباب، مؤكدا على دورها التنويري والثقافي وبناء الوعي الطلابي حيال استراتيجية مصر نحو التنمية وحجم التحديات التي تواجهها مصر في المحيط الإقليمي والدولي.

كما شاهد الوزير افتتاح عرض نموذج محاكاة لمجلس النواب المصري بكلية الآداب، حيث أكد خلال العرض أن مثل تلك النماذج خير دليل على أن الجامعة مركزا للتثقيف السياسي والفكري، موضحا اهميتها في نشر الوعي السياسي والثقافي ودور مؤسسات الدولة والعملية الديمقراطية في مصر، كما شارك الوزير في مبارة لكرة القدم الخماسية بالصالة المغطاة بالجامعة.

وخلال الزيارة افتتح د. عبد الغفار مبني خالد بن الوليد للطالبات بالمدينة الجامعية، حيث تبلغ مساحته 850 مترا ويتكون المبنى من 5 أدوار بسعة إجمالية تبلع 333 سريرا بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليون جنيها، كما افتتح مبنى الأنشطة للطلاب ذوي القدرات الخاصة، كما تفقد وحدة قسطرة القلب بمستشفى الأطفال الجامعي

واستمع الوزير لعرض من د. احمد الرفاعي مدير المستشفى حول نشاط الوحدة منذ تأسيسها عام 2001، حيث تم تجديد الوحدة لتعمل بنظام الكبسولة في 2016 بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنيها وبلغ العدد الإجمالي للعمليات الطبية التي تم إجرائها بالوحدة 3 آلاف عملية حتى الآن كما تفقد الوزير برنامج المنصورة مانشيستر في كلية الطب.

كما تفقد الوزير مركز د. محمد غنيم لجراحي الكلى والمسالك البولية حيث استمع الوزير لعرض من د.باسم صلاح حول نشاط المعهد وإمكانياته الطبية، حيث يعود تأسيس المركز إلى عام 1977، حيث عالج المركز منذ عام 1983 م ما يقرب من 218190 حالة مرضية، وزراعة كلى لأكثر من 2776 حالة مرضية، وعلاج 12521 حالة أورام بالمثانة، واجراء اكثر من 78349 عملية منظار، و29437 عملية تفتيت حصوات على الكلى.