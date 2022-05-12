عبد الغفار : سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير المنشآت الصحية بالمحافظات

وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مديري الشئون الصحية بالمحافظات بعقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب لتبادل الآراء والأفكار التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على تنفيذ نتائج هذه اللقاءات في ضوء الخصائص السكانية لكل محافظة، بما ينعكس على مصلحة المرضى.

كما وجّه عبد الغفار بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة الخاصة بالمنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية وفقًا للجداول الزمنية المحددة؛ لضمان الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشددًا على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى دون انقطاع خلال فترات التطوير.

جانب من اجتماع وزارة الصحة الأسبوعي

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للوزير، أمس الأربعاء، لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات الوزارة، بحضور مساعدي الوزير، وقيادات الوزارة، وبمشاركة كل وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»

المتابعة الدورية المستمرة لسير العمل بكل المنشآت الصحية

استهلّ الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع القائمين على العمل بقطاعات الوزارة المختلفة لجهودهم المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسرعة تعاملهم مع الأزمات،

مؤكدًا المتابعة الدورية المستمرة لسير العمل بكل المنشآت الصحية؛ حرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع، خلال الاجتماع، على تقارير مديريات الشئون الصحية بالمحافظات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك،

حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على أقسام الطوارئ بالمستشفيات 368 ألف و565 مريض، فضلًا عن إجراء 84 ألف و640 أشعة عادية، و11 ألف و515 أشعة مقطعية، إلى جانب إجراء 3 آلاف و335 عملية جراحية.

وتابع عبد الغفار أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بـالخدمات الطارئة التي تم تقديمها لأقسام الرعايات والحضانات في ذات الفترة،

حيث بلغ عدد حالات دخول أقسام الرعايات المركزة 3 آلاف و356 حالة، والحضانات 1962 حالة، فضلًا عن مراجعته للخدمات الطارئة التي تم توفيرها للمرضى من خلال مركز النداء الآلي “137” والتي تضمنت (الرعايات، رعايات اشتباه كورونا، بنك الدم ومشتقاته، الحضانات).

وأشاد الوزير بانضباط العمل بالمنشآت الصحية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والذي تم رصده من خلال المرور الدوري على المنشآت الصحية بالمحافظات من قطاعات الوزارة المختلفة خلال أيام العطلة الرسمية، موجهًا الشكر لكل الفِرق الطبية والقائمين على العمل، لحرصهم على تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

معدلات العمل ضمن الإستراتيجية المستقبلية الموحدة لخدمات الرعاية الصحية

وأضاف عبد الغفار أن الوزير تابع معدلات العمل ضمن الإستراتيجية المستقبلية الموحدة لخدمات الرعاية الصحية بمحافظات الجمهورية،

والتي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للمعايير العالمية، وذلك في ضوء الخرائط الصحية المتوقعة، في كل محافظة وطبقًا للتغيرات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية في كل محافظة.

انخفاض الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

وأوضح عبد الغفار أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات؛ والذي أشار إلى انخفاض الإصابات والوفيات، ونسب تردد المرضى وحجزهم بالمستشفيات،

كما اطلع على التقارير الخاصة بنتائج المسح الصحي لقياس نسبة التغطية بلقاحات فيروس كورونا.

ولفت عبد الغفار إلى متابعة الوزير لمعدلات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاته الثلاث (أولى، ثانية، تنشيطية)،

موجهًا باستكمال العمل في حملة «طرق الأبواب» للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتطعيمهم بلقاحات فيروس كورونا، معلنًا إطلاق الحملة بمحافظات (القاهرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، بني سويف، أسيوط) خلال الفترة من 15 مايو الحالي، وحتى 30 يونيو المقبل.