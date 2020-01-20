«عبد الغفار»: تحالف إيطالي يعرض إنشاء مجمع للجامعات الأوربية بالعاصمة الإدارية

الدولة دعمت بقوة مدينة جامعة زويل حيث استثمرت نحو 3.5 مليار جنيه لاستكمال المشروع وإنهاء النزاع مع جامعة النيل

أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجري دراسة عرض إنشاء مجمع للجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية الجديدة، قدمه تحالف يضم 10 جامعات إيطالية منها عروض من جامعة نابولي ومن الممكن افتتاحها خلال العاميين المقبليين.

وأوضح عبد الغفار خلال لقاءه مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه يجري إنشاء جامعة ألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي تضم جامعات من ميونخ وبرلين وهامبرج ومن المقرر نقل طلابها للعاصمة الإدارية الجديدة في فبراير القادم.

وأشار إلى أن الجامعات الألمانية من الجامعات التكنولوجية التطبيقية التي تكسب الطلاب الخبرات في تخصصات الطاقة والتصنيع والتحكم والميكنة والتصميمات الصناعي وتصميم الملابس والتسويق الدولي وإدارة العقارات بجانب تخصصات اللوجيستيات وإدارة المواني والمطارات.

وأشار إلى أن الدولة دعمت بقوة مدينة جامعة زويل حيث استثمرت نحو 3.5 مليار جنيه لاستكمال المشروع وإنهاء النزاع مع جامعة النيل وتتضمن معامل ومراكز بحثية وجامعة للعلوم تضم 8 تخصصات تدرس لأول مرة في الشرق الأوسط و6 معاهد للأبحاث.

وأضاف أنه جاري إنشاء الجامعة المصرية اليابانية في برج العرب ويمثل نموذجا للتعاون المصري الياباني، وتمنح شهادات معتمدة من 10 جامعات من كبرى الجامعات العالم وتتضمن كليات للهندسة وإدارة الأعمال وعلوم التكنولوجيا والنانوتكنولوجي والتصنيع ومعامل متقدمة ومعدات وأجهزة يابانية.

أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية وضع أسس وآليات موضوعية لتعظيم الاستفادة من مخرجات التعليم العالي والتعليم الفني ليصبح متوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات التي تحتاجها الصناعة ورفع انتاجية العامل المصري.

وشدد حدرج على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الصناعية الكبري في التعليم الفني وإشراك القطاع الصناعي في وضع المناهج للتوافق مع متطلبات الصناعة المختلفة باعتبار أن القطاع الصناعي هو المشغل الأكبر للعمالة بأكثر من 2 مليون فرصة عمل.

واقترح نائب رئيس الجمعية إنشاء هيئة موحدة خاصة بالتعليم الفني وربطها برؤية مصر 2030 تتبع رئيس الجمهورية وتحت إشراف مجلس الوزراء والوزير المختص بجانب تبني الدولة لخطة قومية لتغيير الصورة الذهنية لخريجي التعليم الفني في المدارس والبيت والتعليم الأساسي والإعلام.