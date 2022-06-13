عبد الغفار: العالم يعاني نقص كوادر أمن المعلومات.. ونطبق أعلى المعايير الأمنية بقواعد البيانات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العالم يعاني حاليا من نقص في عدد الكوادر البشرية المؤهلة في مجال أمن المعلومات رغم الظروف والأزمات التي يشهدها حاليا وتؤثر على استخدام تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الأول لأمن المعلومات caisec الذي تنظمه شركة ميركوري للعلاقات العامة علي مدار يومي 13 و 14 يونيو الجاري وترعاه جريدة المال إعلاميا.

وأكد عبد الغفار أن زيادة استخدامات التكنولوجيا وظهور المنصات الرقمية يتطلب ضرورة حوكمة وخصوصية البيانات والحفاظ على سرية المستخدمين في ظل تزايد حالات الهجوم السيبراني، لافتا إلى أن الوزارة تطبق أعلى معايير أمن المعلومات في قواعد بيانات الطلاب وبنوك الأسئلة وأنظمة التعلم عن بعد والتي ظهرت أهميتها في ظل جائحة كورونا.

على صعيد آخر ، تابع أن التكنولوجيا باتت تلعب دورا محوريا في ميكنة الخدمات الصحية بمصر عبر إنشاء سجلات المرضى الإلكتروني ومنظومة التأمين الصحي الشامل الحديثة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي علي صعيد مجالات تشخيص الأمراض والعلاج عن بعد.