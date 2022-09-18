«عبد الغفار»: الصحة الإنجابية تعود بالنفع على الأم والطفل وتوفر حياة كريمة للأسرة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الفريق الطبي بقرية نزلة باقور بمحافظة أسيوط، خلال ندوة عن الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

جاء ذلك على هامش تفقد وزير الصحة والسكان، للوحدة الصحية بقرية نزلة باقور بمركز أبو تيج، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في إطار جولته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسيوط.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على مشاركة الفريق الطبي في الندوة التوعوية، حيث تصادفت زيارته مع انعقاد ندوة توعوية عن خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للسيدات المترددات على الوحدة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد للمنتفعات الفوائد الصحية التي تعود عليهن حال استفادتهن من خدمات المشورة والمتابعة لتنظيم الأسرة، مؤكدًا أن الاهتمام بالصحة الإنجابية، يعود بالنفع على الأسرة والأطفال من حيث توفير حياة كريمة لهم، وحصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة بجودة عالية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد للحضور، أهمية الحمل المخطط وتباعد الفترات بين الأطفال، لحماية الأبناء من الإصابة بأمراض الأنميا والسمنة والتقزم، وضمان سلامتهم البدنية والنفسية، بالإضافة إلى حماية الأم من أمراض الأورام السرطانية وضعف الحالة الصحية الناتجة عن كثرة الإنجاب، وذلك بناءً على نتائج المؤشرات الصحية الناتجة عن مبادرات «100 مليون صحة».

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد للمستفيدات أهمية الاهتمام بأطفالهن ومتابعة النظام الغذائي الصحي لهم، مشيرًا إلى حرص وزارة الصحة والسكان على توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان، كما أكد ضرورة ترددهن المستمر على الوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة للاستفادة من خدمات التوعية والمشورة الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع في زيارته التي رافقه خلالها الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والتي تم إطلاقها بمحافظة أسيوط الأسبوع الماضي، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتشمل تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للسيدات، وصرف وسائل تنظيم الأسرة للمنتفعات.