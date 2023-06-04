«عبد الغفار»: زيادة الإنفاق الحكومي علي الصحة من 28 إلي 33%

أطلق

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية،معلنا زيادة الإنفاق الحكومي علي القطاع من 28% إلي 33%.

وأشاد وزير الصحة والسكان بالتقرير القومي لحسابات الصحة، والذي يُعد نقلة نوعية في الدراسات الصحية، مؤكدًا أهمية الاستفادة القصوى من بيانات التقرير التي تحمل فوائد جمة لجميع المعنيين بالصحة في مصر، مشيرًا إلى أن التقرير كشف عن تقليل الإنفاق الشخصي على الصحة من 62.7 إلى 59.3%، كما أشار التقرير إلى انخفاض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9% بمحافظة بورسعيد، كأحد نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أول عام من التطبيق.

وزير الصحة: زيادة معدل الإنفاق على الفرد في الصحة بنسبة 13%

ولفت إلى أن التقرير كشف عن زيادة معدل الإنفاق على الفرد في الصحة بنسبة 13%، موضحًا أنه بالإشارة إلى مخرجات التقرير فلابد من النظر إلى ضرورة ترشيد استخدام الأدوية بالتوازي مع تطوير الصناعات الدوائية، منوهًا إلى حجم المشكلات المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الأدوية بما فيها التأثير الكبير على معدل الإنفاق في هذا القطاع والذي يمثل 33%.

وتابع الوزير، أن التقرير كشف عن أهمية زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومي على خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أهمية دعم القطاع الخاص كشريك أساسي، مع الحفاظ على احتياطي استراتيجي قومي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن إطلاق تقرير الحسابات الصحية القومية، يأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية من أجل إصلاح القطاع واتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الشأن، وضمان كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين عند الاحتياج للخدمات ، والجهود ذات الصلة من أجل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.