عبد الغفار: التعليم الفني يسد الفجوة الموجودة في سوق العمل

المال- خاص أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال لقائه بالسيد عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بسلطنة عمان مساء اليوم الأحد على دور التعليم الفنى فى سد الفجوة الموجودة فى سوق العمل بالعديد من القطاعات وأهمية الربط بين المدارس والكليات التكنولوجية وأشار

المال- خاص

أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال لقائه بالسيد عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بسلطنة عمان مساء اليوم الأحد على دور التعليم الفنى فى سد الفجوة الموجودة فى سوق العمل بالعديد من القطاعات وأهمية الربط بين المدارس والكليات التكنولوجية

وأشار إلى التطور الذى تشهده مصر فى مجال الصناعة فى الفترة القادمة والتى تحتاج لخريجين فنيين مؤهلين، لافتًا إلى خطة الوزارة للتوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية والتى ستساهم فى تغيير النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفنى ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به.

وأشاد د.عبد الغفار بالعلاقات الأخوية بين مصر وعمان وخاصة في المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، والتي تتسم بالعمق والتعاون البناء، مشيراً إلى دعم مصر لهذه العلاقات واستمرارها والوصول بها إلى مستوى أكثر تميزاً.

يأتي ذلك فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر وسلطنة عمان والتي توجت بزيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤخراً لسلطنة عمان لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات،

ووجه د. عبد الغفار الدعوة لوزير القوى العاملة لحضور فعاليات المؤتمر الذى ستعقده وزارة التعليم العالى بمصر خلال شهر مارس المقبل.

ومن جانبه أعرب وزير القوى العاملة العماني عن شكره لمصر ودعمها الكبير لشقيقتها سلطنة عمان، مشيراً إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد على أن وزارته لديها رؤية جديدة ترتكز على إعداد وتزويد الطالب العماني بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل

وأضاف أنه حريص على توحيد الرؤى مع الجانب المصري فيما يتعلق بكافة المشاكل التي تواجه الطلاب العمانيين بمصر، وتحقيق التفاهم في كل ما يتعلق بجودة العملية التعليمية ، معرباً عن أمله في زيادة التعاون بين مصر وعمان إلى مستوى يحقق طموحات وتطلعات البلدين.

حضر اللقاء السفير محمد غنيم سفير مصر في سلطنة عمان، ود.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، وا. عزت عبد النبى الملحق الثقافى المصرى بالسلطنة.

