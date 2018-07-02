عبد الغفار افتتاح الجامعة الكندية يؤكد جدية الدولة في البناء

جهاد سالم:قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن اليوم يعد يوما تاريخيا في تاريخ التعليم المصري ويؤكد السير بخطوات ثابتة نحو تنفيذ المشروعات القومية.وأضاف الوزير أن افتتاح الجامعة الكندية كأول جامعة في العاصمة الإدارية الجديدة رسالة هامة للمشككين في قدرة الدولة علي البناء، لافتا إل

جهاد سالم:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن اليوم يعد يوما تاريخيا في تاريخ التعليم المصري ويؤكد السير بخطوات ثابتة نحو تنفيذ المشروعات القومية.

وأضاف الوزير أن افتتاح الجامعة الكندية كأول جامعة في العاصمة الإدارية الجديدة رسالة هامة للمشككين في قدرة الدولة علي البناء، لافتا إلي التحدي الكبير لتحويل الصحراء لمدينة كبري علي مستوي العالم بتدشين العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستكون نقلة حضارية خلال السنوات المقبلة والتي يتم تدشينها بالتعاون بين القوات المسحلة وكبري الشركات العالمية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف جذب الطلاب من العديد من دول العالي للتعليم في مصر فضلا عن الطلاب المصريين، مشيرا إلى أن التعليم العالي لديها خطة شاملة لتطوير المنظومة بدءا من الجامعات الحكومية حيث سيتم افتتاح جامعتين جديدتين خلال العام الدراسي المقبل بالوادي الجديد ومرسي علم فضلا عن التوسع في البرامج العلمية لوبط التعليم العالي بسوق العمل.

وافتتح الوزير صباح اليوم فاعليات الاحتفال بالافتتاح المبدئي للجامعة الكندي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفير جيس دوتون، السفير الكندى بالقاهرة، والدكتور علاء عبد العزيز، رئيس جامعة برنس إدوارد الكندية والدكتورة ديبي ماكليلن، رئيس جامعة كندا في مصر، والدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة ووفدا كنديا رفيع المستوى وعدد من الشركاء الذين أنشئوا الجامعة الكندية .

ويتوجه الوزير اليوم لمجلس النواب لحضور الجلسة الأخيرة لمناقشة قانون الجامعات الدولية، لافتا إلى أن التوسع في الجامعات الدولية سيمثل طفرة بالقطاع التعليمي كما سيخلق حالة من التنافسية لاستقطاب المزيد من فروع الدولية.

وأكد أن العاصمة الإدارية ستستقبل خلال العامين المقبلين ما بين4 و5 جامعات دولية، كاشفا عن استقبال الوزارة غدا وفدا من الجامعات الإيطالية لبحث إنشاء أفرع لها بالعاصمة، عقب الانتهاء من الزيارة التي أجراها وفد الجامعات البريطانية مؤخرا والتوصل لعدة اتفاقيات لافتتاح أفرع بالعاصمة الإدارية، كما تنتظر الوزارة خلال الفترة المقبلة قدوم وفد من الجامعات الألمانية ايضا.