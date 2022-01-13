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عبد الغفار : استقبال مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» بمطار القاهرة الدولي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، صباح اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي ، مقدمة من حكومة دولة الأرجنتين، بمناسبة مرور 75 عامًا على…

محمود خاطر 6:55 م, الخميس, 13 يناير 22 6:55 م, الخميس, 13 يناير 22

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، صباح اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي ، مقدمة من حكومة دولة الأرجنتين، بمناسبة مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأرجنتين.

وقال بيان من الوزارة اليوم إن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الشحنة ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من أمان وفعالية اللقاحات قبل اعتمادها، وطرحها في مراكز التطعيمات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن شحنة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وصلت مطار القاهرة، وكان في استقبالها وفد السفارة الأرجنتينية بالقاهرة، برئاسة السفير إدواردو فاريلا سفير الأرجنتين بالقاهرة، والوزير المفوض سباستيان داليسيو نائب رئيس البعثة، والعقيد أوسكار فيرو الملحق العسكري، والسيدة ماريا فينوشيتو سكرتير أول السفارة الأرجنتينية، بالإضافة للسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، ممثلا للجانب المصري.

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جدير بالذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي شملت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا) وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

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بقلم محمود خاطر

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