عبد الغفار: أولوياتي مزيد من تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

المال- خاص أكد د.خالد عبد الغفار، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل على تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. جاء في بيان ذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم بحضور نائبيه د.عمرو عدلي نائبه لشئون الجامعات، ود.ياسر رفعت نائبه لشئون الب

المال- خاص

أكد د.خالد عبد الغفار، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل على تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء في بيان ذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم بحضور نائبيه د.عمرو عدلي نائبه لشئون الجامعات، ود.ياسر رفعت نائبه لشئون البحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

وأضاف الوزير أن حجم العمل كبير داخل الوزارة، مشيرًا إلى هناك 23 مشروعًا على مستوى التعليم الجامعي والخاص والدولي والتكنولوجي والجامعات الأهلية وتطوير المراكز البحثية.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الجهود لتطوير منظومة الترقيات والتعيينات والعمل على نجاح موسم التنسيق خلال هذه العام وتحقيق رغبات الطلاب.

وأشاد بما بذله د.عصام خميس النائب السابق للوزير لشئون البحث العلمي من جهود في عدد من الملفات البحثية والجامعية الهامة، منها ملف تصنيف الجامعات، وإنقاذ البحيرات المصرية، والخطة القومية للبحث العلمي.

وأشار د.عبد الغفار إلى أن تكليفات الرئيس السيسى واضحة، وسيتم العمل على تنفيذها، منوهًا أن هذه التكليفات تضمنت ضرورة العمل بشكل مؤسسي وفقًا لخطط عمل واضحة وتعظيم الموارد المتاحة بما يسهم في تحقيق أهداف مؤسسات الدولة، فضلا عن المتابعة والتواصل مع الرأي العام بشكل واضح وشفاف والتصدي للأزمات بشكل جدي وسريع.

وأضاف الوزير أن هذه تكليفات الرئيس تضمنت أيضا التأكيد على دور الجامعات الهام في إعادة تشكيل وبناء ثقافة الإنسان المصري بما يجعله إنسانًا قادرًا على المساهمة في تطوير وبناء الوطن.

ولفت إلى أن الرئيس أكد على ضرورة تحقيق الإصلاح الإداري بشكل علمي يتماشى مع الأساليب الحدثية داخل كافة مؤسسات، فضلا عن انتهاج أفضل الطرق في حل المشكلات، وذلك من خلال التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات العلمية و الحكومية واستغلال الكفاءات المتاحة لديها أفضل استغلال.

وأكد الوزير على مطالبة الرئيس بضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة في تقديم الصورة الحضارية والنموذجية للتشجيع الرياضي داخل المنشآت الرياضية، وذلك من خلال استغلال دور الجامعات والاتحاد الرياضي للجامعات والتوعية بأهمية الحفاظ على المنشآت الرياضية والأماكن العامة.

وأشار الوزير إلى تأكيد الرئيس على دور المستشفيات سواء التابعة للجامعات أو لوزارة الصحة في حل مشكلة قوائم الانتظار، فضلا عن تقديم أفضل خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

وأكد د.عبد الغفار على اهتمام الرئيس بتأهيل وتدريب الشباب المصري

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تفعيل دور الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب في تحقيق متطلبات التنمية البشرية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدرات الشباب ومهاراتهم بصفة مستمرة

